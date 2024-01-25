https://ria.ru/20240125/pozhar-1923323652.html

Пожар на территории НПЗ в Туапсе локализовали

Пожар на территории НПЗ в Туапсе локализовали - РИА Новости, 25.01.2024

Пожар на территории НПЗ в Туапсе локализовали

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, где горит вакуумная установка, локализован, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T01:07

2024-01-25T01:07

2024-01-25T09:17

происшествия

туапсе

россия

краснодарский край

сергей бойко

туапсинский район

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КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, где горит вакуумная установка, локализован, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram-канале."Нахожусь на месте пожара. Горит вакуумная установка на территории НПЗ. По имеющейся информации жертв и пострадавших нет. Пожар локализован. Идёт тушение", - написал Бойко.Он попросил также доверять официальным источникам информации и не выкладывать видео с места происшествия "во избежание неблагоприятных последствий".Ранее в ночь на четверг краевой оперативный штаб сообщал о возгорании на нефтебазе в Туапсе. По предварительной информации штаба, жертв и пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы.

https://ria.ru/20240124/zemletryasenie-1923229938.html

туапсе

россия

краснодарский край

туапсинский район

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происшествия, туапсе, россия, краснодарский край, сергей бойко, туапсинский район