https://ria.ru/20240125/pozdravlenie-1923440489.html

Путин поздравил всех студентов с Татьяниным днем

Путин поздравил всех студентов с Татьяниным днем - РИА Новости, 25.01.2024

Путин поздравил всех студентов с Татьяниным днем

Президент России Владимир Путин поздравил с Татьяниным днем всех студентов и преподавателей. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:23

2024-01-25T15:23

2024-01-25T20:13

татьянин день

россия

общество

владимир путин

навигатор абитуриента

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Татьяниным днем всех студентов и преподавателей.Глава государства в Татьянин день встретился со студентами в университете имени Канта."Поздравляю вас, всех студентов, аспирантов, преподавателей", — сказал Путин в начале встречи.День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз — Московский университет. А в 1791 году также 25 января при нем освятили домовый храм во имя святой мученицы Татианы. Так древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.

https://ria.ru/20240125/studenty-1922908914.html

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татьянин день, россия, общество, владимир путин, навигатор абитуриента