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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 25.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 25.01.2024 (обновлено: 14:31 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/poteri-1923422630.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 25.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Войска Украины потеряли на купянском и краснолиманском направлениях за сутки около 310 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:23
2024-01-25T14:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
макеевка
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Войска Украины потеряли на купянском и краснолиманском направлениях за сутки около 310 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства", - отметили в министерстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики."Потери противника составили до 270 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин и 20 автомобилей", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html
макеевка
луганская народная республика
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вооруженные силы украины, безопасность, макеевка, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Макеевка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

МО: ВСУ потеряли около 310 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / LIBKOSВоенные медики несут раненого украинского солдата
Военные медики несут раненого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики несут раненого украинского солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Войска Украины потеряли на купянском и краснолиманском направлениях за сутки около 310 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области.
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"Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства", - отметили в министерстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Потери противника составили до 270 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин и 20 автомобилей", - рассказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМакеевкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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