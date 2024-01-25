https://ria.ru/20240125/poteri-1923422630.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 25.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Войска Украины потеряли на купянском и краснолиманском направлениях за сутки около 310 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:23

2024-01-25T14:23

2024-01-25T14:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

макеевка

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Войска Украины потеряли на купянском и краснолиманском направлениях за сутки около 310 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства", - отметили в министерстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики."Потери противника составили до 270 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин и 20 автомобилей", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html

макеевка

луганская народная республика

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, безопасность, макеевка, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика