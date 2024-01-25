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В мире растет недовольство Зеленским, Байденом и Нетаньяху, считает Херш - РИА Новости, 25.01.2024
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19:32 25.01.2024 (обновлено: 19:34 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/politika-1923506131.html
В мире растет недовольство Зеленским, Байденом и Нетаньяху, считает Херш
В мире растет недовольство Зеленским, Байденом и Нетаньяху, считает Херш - РИА Новости, 25.01.2024
В мире растет недовольство Зеленским, Байденом и Нетаньяху, считает Херш
Известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден из-за своей воинственной внешней политики оказался в одной непопулярной... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T19:32
2024-01-25T19:34
в мире
сша
израиль
украина
джо байден
сеймур херш
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден из-за своей воинственной внешней политики оказался в одной непопулярной компании с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньху и Владимиром Зеленским в то время, как в мире растет уважение к президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину. "Поддержка Байденом Украины и Израиля в их войнах и недавнее решение атаковать хуситов в Йемене поместили его в один клуб с двумя лидерами, Биби Нетаньяху и Владимиром Зеленским, которых все больше осуждают в большей части мира. Ирония президентства Байдена заключается в растущем уважении за пределами Запада к Путину и Си Цзиньпину", — написал Херш в очередной статье на онлайн-платформе Substack. Вмешательство Байдена в конфликты на Украине и в секторе Газа он назвал "катастрофическим", а решение бомбить хуситов – признаком "политической паники". Ударами с воздуха и моря США пытаются заставить шиитское движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, прекратить обстрелы судов в ответ на израильскую операцию на палестинских территориях.
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в мире, сша, израиль, украина, джо байден, сеймур херш, владимир зеленский
В мире, США, Израиль, Украина, Джо Байден, Сеймур Херш, Владимир Зеленский
В мире растет недовольство Зеленским, Байденом и Нетаньяху, считает Херш

Херш заявил о растущем недовольстве Зеленским и уважении к Путину и Си Цзиньпину

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден из-за своей воинственной внешней политики оказался в одной непопулярной компании с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньху и Владимиром Зеленским в то время, как в мире растет уважение к президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.
«
"Поддержка Байденом Украины и Израиля в их войнах и недавнее решение атаковать хуситов в Йемене поместили его в один клуб с двумя лидерами, Биби Нетаньяху и Владимиром Зеленским, которых все больше осуждают в большей части мира. Ирония президентства Байдена заключается в растущем уважении за пределами Запада к Путину и Си Цзиньпину", — написал Херш в очередной статье на онлайн-платформе Substack.
Вмешательство Байдена в конфликты на Украине и в секторе Газа он назвал "катастрофическим", а решение бомбить хуситов – признаком "политической паники". Ударами с воздуха и моря США пытаются заставить шиитское движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, прекратить обстрелы судов в ответ на израильскую операцию на палестинских территориях.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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В миреСШАИзраильУкраинаДжо БайденСеймур ХершВладимир Зеленский
 
 
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