https://ria.ru/20240125/politika-1923506131.html

В мире растет недовольство Зеленским, Байденом и Нетаньяху, считает Херш

В мире растет недовольство Зеленским, Байденом и Нетаньяху, считает Херш - РИА Новости, 25.01.2024

В мире растет недовольство Зеленским, Байденом и Нетаньяху, считает Херш

Известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден из-за своей воинственной внешней политики оказался в одной непопулярной... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T19:32

2024-01-25T19:32

2024-01-25T19:34

в мире

сша

израиль

украина

джо байден

сеймур херш

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден из-за своей воинственной внешней политики оказался в одной непопулярной компании с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньху и Владимиром Зеленским в то время, как в мире растет уважение к президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину. "Поддержка Байденом Украины и Израиля в их войнах и недавнее решение атаковать хуситов в Йемене поместили его в один клуб с двумя лидерами, Биби Нетаньяху и Владимиром Зеленским, которых все больше осуждают в большей части мира. Ирония президентства Байдена заключается в растущем уважении за пределами Запада к Путину и Си Цзиньпину", — написал Херш в очередной статье на онлайн-платформе Substack. Вмешательство Байдена в конфликты на Украине и в секторе Газа он назвал "катастрофическим", а решение бомбить хуситов – признаком "политической паники". Ударами с воздуха и моря США пытаются заставить шиитское движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, прекратить обстрелы судов в ответ на израильскую операцию на палестинских территориях.

https://ria.ru/20231226/antipremii-1918214609.html

сша

израиль

украина

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