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Источник: погибших членов экипажа Ил-76 похоронят в Саратове и Балашове - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/pokhorony-1923529160.html
Источник: погибших членов экипажа Ил-76 похоронят в Саратове и Балашове
Источник: погибших членов экипажа Ил-76 похоронят в Саратове и Балашове - РИА Новости, 25.01.2024
Источник: погибших членов экипажа Ил-76 похоронят в Саратове и Балашове
Двух погибших членов экипажа, сбитого ВСУ над Белгородской областью Ил-76, которые ранее закончили Краснодарское авиационное училище, похоронят в Саратове и... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T22:20
2024-01-25T22:20
специальная военная операция на украине
крушение ил-76 в белгородской области
россия
вячеслав володин
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
госдума рф
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КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Двух погибших членов экипажа, сбитого ВСУ над Белгородской областью Ил-76, которые ранее закончили Краснодарское авиационное училище, похоронят в Саратове и Балашове, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. "Двух лётчиков, окончивших Краснодарское высшее военное авиационное училище, похоронят в Саратове и Балашове, поскольку они оттуда", - рассказал собеседник агентства. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html
https://ria.ru/20240125/postavki-1923034211.html
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крушение ил-76 в белгородской области, россия, вячеслав володин, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, госдума рф, конгресс сша, ил-76, общество
Специальная военная операция на Украине, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Россия, Вячеслав Володин, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Конгресс США, Ил-76, Общество
Источник: погибших членов экипажа Ил-76 похоронят в Саратове и Балашове

Двух погибших членов экипажа Ил-76 похоронят в Саратове и Балашове

© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Двух погибших членов экипажа, сбитого ВСУ над Белгородской областью Ил-76, которые ранее закончили Краснодарское авиационное училище, похоронят в Саратове и Балашове, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
"Двух лётчиков, окончивших Краснодарское высшее военное авиационное училище, похоронят в Саратове и Балашове, поскольку они оттуда", - рассказал собеседник агентства.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Украина убивает своих
24 января, 17:35
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Зеленский пошел по стопам Гитлера 1944 года. Значит, повторится и 1945-й
24 января, 08:00
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Украинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder на полигоне немецкого бундесвера в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКрушение Ил-76 в Белгородской областиРоссияВячеслав ВолодинКиевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныГосдума РФКонгресс СШАИл-76Общество
 
 
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