https://ria.ru/20240125/pokhorony-1923529160.html

Источник: погибших членов экипажа Ил-76 похоронят в Саратове и Балашове

Источник: погибших членов экипажа Ил-76 похоронят в Саратове и Балашове - РИА Новости, 25.01.2024

Источник: погибших членов экипажа Ил-76 похоронят в Саратове и Балашове

Двух погибших членов экипажа, сбитого ВСУ над Белгородской областью Ил-76, которые ранее закончили Краснодарское авиационное училище, похоронят в Саратове и... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T22:20

2024-01-25T22:20

2024-01-25T22:20

специальная военная операция на украине

крушение ил-76 в белгородской области

россия

вячеслав володин

киев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923181770_0:128:845:603_1920x0_80_0_0_a5b64a77046d77d06f1f9abb560ddff6.jpg

КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Двух погибших членов экипажа, сбитого ВСУ над Белгородской областью Ил-76, которые ранее закончили Краснодарское авиационное училище, похоронят в Саратове и Балашове, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. "Двух лётчиков, окончивших Краснодарское высшее военное авиационное училище, похоронят в Саратове и Балашове, поскольку они оттуда", - рассказал собеседник агентства. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html

https://ria.ru/20240125/postavki-1923034211.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крушение ил-76 в белгородской области, россия, вячеслав володин, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, госдума рф, конгресс сша, ил-76, общество