Источник: погибших членов экипажа Ил-76 похоронят в Саратове и Балашове
Двух погибших членов экипажа Ил-76 похоронят в Саратове и Балашове
© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Двух погибших членов экипажа, сбитого ВСУ над Белгородской областью Ил-76, которые ранее закончили Краснодарское авиационное училище, похоронят в Саратове и Балашове, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
"Двух лётчиков, окончивших Краснодарское высшее военное авиационное училище, похоронят в Саратове и Балашове, поскольку они оттуда", - рассказал собеседник агентства.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.