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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 25.01.2024
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08:18 25.01.2024
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Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 25.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Мокрый снег, гололедица и около 0 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T08:18
2024-01-25T08:18
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мокрый снег, гололедица и около 0 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать восточная периферия циклона, центр которого в середине дня окажется над северо-востоком Белоруссии. Погода облачная, временами будет идти снег, в отдельных районах города и области не исключен мокрый снег и переохлажденные осадки, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха в Москве около 0: минус 1 - плюс 1 градус, на территории области - минус 3 - плюс 2", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-восточный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, но пока показания барометров остаются ниже нормы - 739 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Леус: в Москве в четверг ожидаются мокрый снег, гололедица и около 0

© РИА Новости / Сергей МамонтовМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мокрый снег, гололедица и около 0 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня погоду в столице будет формировать восточная периферия циклона, центр которого в середине дня окажется над северо-востоком Белоруссии. Погода облачная, временами будет идти снег, в отдельных районах города и области не исключен мокрый снег и переохлажденные осадки, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха в Москве около 0: минус 1 - плюс 1 градус, на территории области - минус 3 - плюс 2", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-восточный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, но пока показания барометров остаются ниже нормы - 739 миллиметров ртутного столба.
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