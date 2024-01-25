https://ria.ru/20240125/pogoda-1923341349.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 25.01.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Мокрый снег, гололедица и около 0 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T08:18

2024-01-25T08:18

2024-01-25T08:18

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мокрый снег, гололедица и около 0 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать восточная периферия циклона, центр которого в середине дня окажется над северо-востоком Белоруссии. Погода облачная, временами будет идти снег, в отдельных районах города и области не исключен мокрый снег и переохлажденные осадки, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха в Москве около 0: минус 1 - плюс 1 градус, на территории области - минус 3 - плюс 2", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-восточный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, но пока показания барометров остаются ниже нормы - 739 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html

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общество, москва, михаил леус, погода