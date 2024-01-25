https://ria.ru/20240125/podmoskove-1923493169.html

В Подмосковье производят четверть всей российской фармпродукции

В Подмосковье производят четверть всей российской фармпродукции - РИА Новости, 25.01.2024

В Подмосковье производят четверть всей российской фармпродукции

Порядка 25% всей российской фармацевтической продукции производится в Подмосковье, всего в регионе действуют более 90 компаний, сообщила заместитель... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T18:27

2024-01-25T18:27

2024-01-25T18:36

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Порядка 25% всей российской фармацевтической продукции производится в Подмосковье, всего в регионе действуют более 90 компаний, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Подмосковные фармпредприятия производят порядка 25% от всего объема фармацевтической продукции, выпускаемой в России. В этом секторе в регионе работает свыше 90 компаний, при этом сегодня отрасль находится в стадии активного развития", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По ее словам, всего в области заявлено 17 инвестпроектов в сфере фармацевтики и производства медоборудования. Из них 11 – это проекты нового строительства, шесть – модернизация. Пять проектов в Подмосковье уже реализованы.

https://ria.ru/20240118/rospotrebnadzor-1922015865.html

московская область (подмосковье)

россия

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московская область (подмосковье), россия