https://ria.ru/20240125/podmoskove-1923493169.html
В Подмосковье производят четверть всей российской фармпродукции
В Подмосковье производят четверть всей российской фармпродукции - РИА Новости, 25.01.2024
В Подмосковье производят четверть всей российской фармпродукции
Порядка 25% всей российской фармацевтической продукции производится в Подмосковье, всего в регионе действуют более 90 компаний, сообщила заместитель... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:27
2024-01-25T18:27
2024-01-25T18:36
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Порядка 25% всей российской фармацевтической продукции производится в Подмосковье, всего в регионе действуют более 90 компаний, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Подмосковные фармпредприятия производят порядка 25% от всего объема фармацевтической продукции, выпускаемой в России. В этом секторе в регионе работает свыше 90 компаний, при этом сегодня отрасль находится в стадии активного развития", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По ее словам, всего в области заявлено 17 инвестпроектов в сфере фармацевтики и производства медоборудования. Из них 11 – это проекты нового строительства, шесть – модернизация. Пять проектов в Подмосковье уже реализованы.
https://ria.ru/20240118/rospotrebnadzor-1922015865.html
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московская область (подмосковье), россия
Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье производят четверть всей российской фармпродукции
В Подмосковье производят порядка 25% всей российской фармацевтической продукции