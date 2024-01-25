https://ria.ru/20240125/pobeda-1923326589.html
Россия победила в ключевой битве на Украине, пишут СМИ
Россия победила в ключевой битве на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2024
Россия победила в ключевой битве на Украине, пишут СМИ
Россия значительно опережает Украину по запасам снарядов, написал обозреватель Business Insider Джейк Эпштейн. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T02:05
2024-01-25T02:05
2024-01-25T02:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия значительно опережает Украину по запасам снарядов, написал обозреватель Business Insider Джейк Эпштейн."Она (Россия. Прим. ред.) одержала верх в ключевом сражении: битве за боеприпасы", — заявил он.По словам автора статьи, ВСУ уступают российской армии из-за недостаточных запасов снарядов на поле боя. Как отметил журналист, подобная "мрачная" ситуация ставит украинских военных в "затруднительное положение".Ранее газета Financial Times сообщила, что ВСУ из-за нехватки снарядов сократили число выстрелов в день в четыре раза.Дефицит оружия признал и Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. По его словам, в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать противостояние с российской армией.
https://ria.ru/20240125/ukraintsy-1923324779.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21c1752f78d89378bbfb67e19152e269.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Россия победила в ключевой битве на Украине, пишут СМИ
BI: Россия победила в битве за боеприпасы на Украине