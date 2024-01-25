https://ria.ru/20240125/pobeda-1923326589.html

Россия победила в ключевой битве на Украине, пишут СМИ

Россия победила в ключевой битве на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2024

Россия победила в ключевой битве на Украине, пишут СМИ

Россия значительно опережает Украину по запасам снарядов, написал обозреватель Business Insider Джейк Эпштейн. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T02:05

2024-01-25T02:05

2024-01-25T02:05

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия значительно опережает Украину по запасам снарядов, написал обозреватель Business Insider Джейк Эпштейн."Она (Россия. Прим. ред.) одержала верх в ключевом сражении: битве за боеприпасы", — заявил он.По словам автора статьи, ВСУ уступают российской армии из-за недостаточных запасов снарядов на поле боя. Как отметил журналист, подобная "мрачная" ситуация ставит украинских военных в "затруднительное положение".Ранее газета Financial Times сообщила, что ВСУ из-за нехватки снарядов сократили число выстрелов в день в четыре раза.Дефицит оружия признал и Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. По его словам, в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать противостояние с российской армией.

https://ria.ru/20240125/ukraintsy-1923324779.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины