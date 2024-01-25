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Россия победила в ключевой битве на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:05 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/pobeda-1923326589.html
Россия победила в ключевой битве на Украине, пишут СМИ
Россия победила в ключевой битве на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2024
Россия победила в ключевой битве на Украине, пишут СМИ
Россия значительно опережает Украину по запасам снарядов, написал обозреватель Business Insider Джейк Эпштейн. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T02:05
2024-01-25T02:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия значительно опережает Украину по запасам снарядов, написал обозреватель Business Insider Джейк Эпштейн."Она (Россия. Прим. ред.) одержала верх в ключевом сражении: битве за боеприпасы", — заявил он.По словам автора статьи, ВСУ уступают российской армии из-за недостаточных запасов снарядов на поле боя. Как отметил журналист, подобная "мрачная" ситуация ставит украинских военных в "затруднительное положение".Ранее газета Financial Times сообщила, что ВСУ из-за нехватки снарядов сократили число выстрелов в день в четыре раза.Дефицит оружия признал и Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. По его словам, в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать противостояние с российской армией.
https://ria.ru/20240125/ukraintsy-1923324779.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Россия победила в ключевой битве на Украине, пишут СМИ

BI: Россия победила в битве за боеприпасы на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия значительно опережает Украину по запасам снарядов, написал обозреватель Business Insider Джейк Эпштейн.
«
"Она (Россия. Прим. ред.) одержала верх в ключевом сражении: битве за боеприпасы", — заявил он.
По словам автора статьи, ВСУ уступают российской армии из-за недостаточных запасов снарядов на поле боя. Как отметил журналист, подобная "мрачная" ситуация ставит украинских военных в "затруднительное положение".
Ранее газета Financial Times сообщила, что ВСУ из-за нехватки снарядов сократили число выстрелов в день в четыре раза.
Дефицит оружия признал и Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. По его словам, в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать противостояние с российской армией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В США раскрыли украинцам ужасающую правду о Зеленском
01:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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