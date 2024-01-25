https://ria.ru/20240125/perm-1923444981.html

Дмитрий Махонин рассказал об итогах празднования 300-летия Перми

Дмитрий Махонин рассказал об итогах празднования 300-летия Перми - РИА Новости, 25.01.2024

Дмитрий Махонин рассказал об итогах празднования 300-летия Перми

В Пермском крае к 300-летию краевой столицы завершены ремонтно-реставрационные работы 110 объектов культурного наследия, сообщил губернатор края Дмитрий Махонин РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:44

2024-01-25T15:44

2024-01-25T15:44

пермский край

дмитрий махонин

ольга любимова

пермский государственный институт искусства и культуры

московский государственный академический симфонический оркестр

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

пермь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824571627_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_705a1f43a010600758af96bd92cfa0de.jpg

ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. В Пермском крае к 300-летию краевой столицы завершены ремонтно-реставрационные работы 110 объектов культурного наследия, сообщил губернатор края Дмитрий Махонин в ходе рабочей встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, посвященной итогам реализации инфраструктурных проектов в рамках региональной программы "Пермь-300". Как сообщается на сайте губернатора и правительства региона, Махонин поблагодарил правительство РФ за поддержку в организации мероприятий к 300-летию Перми, которые включали три основных направления: инфраструктура, событийная линейка и бренд. Среди отремонтированных объектов культуры он назвал "Духовное училище", которые сейчас занимает Пермский государственный институт искусства и культуры, "Дом Мешкова" – ныне Пермский краеведческий музей, "Королевские номера", где в 2023 году открылась выставка о великом князе Михаиле Романове, и другие. Также завершено строительство новой сцены Пермского ТЮЗа вместимостью 200 человек. Вновь возведенное здание театра строители объединили с главным зданием в единый архитектурный ансамбль. Для зрителей новое театральное пространство откроется 1 февраля. Кроме того. выполнена масштабная реконструкция Большого зала Пермской филармонии. "Теперь это уникальный объект с точки зрения звука и акустики не только для Прикамья, но и для России. Для выступлений доступны два акустических режима – симфонический и театральный. Это значит, что в зале всегда будет качественное звучание, независимо от жанра музыки и инструментов", - отмечается в сообщении. На обновленной сцене 1 января пройдет первый симфонический концерт при участии Московского государственного академического симфонического оркестра в рамках программы Минкульта РФ "Всероссийские филармонические сезоны". Еще два крупных инфраструктурных проекта приближаются к заключительному этапу. Завершается строительство нового здания Пермской художественной галереи. Всего в новой экспозиции будет представлено 15 разделов, вместо четырех. Первая выставка планируется на осень 2024 года. "Новое здание музея станет архитектурным достоянием Перми, одним из самых современных культурных музейных центров за пределами двух столиц. Галерея станет одним из главных источником впечатлений не только для жителей края, но и для туристов", – приводятся на сайте слова Махонина. Осенью 2024 года также ожидается открытие нового здания Краевой музыкальной школы, строительные работы по которому завершены. Это четырехэтажный учебный корпус с концертно-репетиционным комплексом и интернатом на 100 мест. Учиться здесь смогут 350 ребят со всего Прикамья. В завершении встречи министр культуры РФ дала высокую оценку реализации программы мероприятий, приуроченной к 300-летию Перми, подчеркнув, что в 2023 году Пермь громко прозвучала в культурной и туристической повестке страны. Отдельно Любимова отметила региональную программу "Комфортный край", благодаря которой в крае проходит ремонт и реконструкция домов культуры, а также проекты для детей, реализуемые Пермской галереей, отмечается на сайте губернатора и правительства края.

https://ria.ru/20240117/voznagrazhdenie-1921796437.html

https://ria.ru/20231227/perm-1917965009.html

пермский край

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин, ольга любимова, пермский государственный институт искусства и культуры, московский государственный академический симфонический оркестр, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), пермь