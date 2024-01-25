Рейтинг@Mail.ru
Пенсионерке, пытавшейся поджечь военкомат в Первоуральске, дали 1,5 года - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/pensionerka-1923442363.html
Пенсионерке, пытавшейся поджечь военкомат в Первоуральске, дали 1,5 года
Пенсионерке, пытавшейся поджечь военкомат в Первоуральске, дали 1,5 года - РИА Новости, 25.01.2024
Пенсионерке, пытавшейся поджечь военкомат в Первоуральске, дали 1,5 года
Пенсионерку Любовь Шулину, пытавшуюся поджечь "коктейлем Молотова" военкомат в Первоуральске Свердловской области, приговорили к условному сроку, сообщила... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:29
2024-01-25T15:29
происшествия
первоуральск
свердловская область
шалинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Пенсионерку Любовь Шулину, пытавшуюся поджечь "коктейлем Молотова" военкомат в Первоуральске Свердловской области, приговорили к условному сроку, сообщила пресс-служба городского суда. Как уточнили в ведомстве, в марте прошлого года по указанию "неустановленного в ходе предварительного расследования лица" Шулина прибыла к зданию военного комиссариата Первоуральска и Шалинского района, чтобы его поджечь. С собой у женщины была зажигательная смесь и зажигалка. Пенсионерка довести задуманное до конца не смогла, так как была задержана сотрудниками полиции. "Действия Шулиной судом квалифицированы по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ как покушение на умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, которое не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год", – говорится в релизе. По информации Telegram-канала Ural Mash, 73-летнюю местную жительницу мошенники сначала обманули на полмиллиона рублей, а после склонили к поджогу. Сама пенсионерка думала, что участвует в секретной операции силовиков, в которой нужно "напугать террористов".
https://ria.ru/20240123/podzhog-1922897687.html
первоуральск
свердловская область
шалинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, первоуральск, свердловская область, шалинский район
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Шалинский район
Пенсионерке, пытавшейся поджечь военкомат в Первоуральске, дали 1,5 года

Суд дал 1,5 года пытавшейся поджечь военкомат в Свердловской области пенсионерке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Пенсионерку Любовь Шулину, пытавшуюся поджечь "коктейлем Молотова" военкомат в Первоуральске Свердловской области, приговорили к условному сроку, сообщила пресс-служба городского суда.
Как уточнили в ведомстве, в марте прошлого года по указанию "неустановленного в ходе предварительного расследования лица" Шулина прибыла к зданию военного комиссариата Первоуральска и Шалинского района, чтобы его поджечь. С собой у женщины была зажигательная смесь и зажигалка. Пенсионерка довести задуманное до конца не смогла, так как была задержана сотрудниками полиции.
«
"Действия Шулиной судом квалифицированы по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ как покушение на умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, которое не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год", – говорится в релизе.
По информации Telegram-канала Ural Mash, 73-летнюю местную жительницу мошенники сначала обманули на полмиллиона рублей, а после склонили к поджогу. Сама пенсионерка думала, что участвует в секретной операции силовиков, в которой нужно "напугать террористов".
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Студент получил пять лет колонии за попытку поджога военкомата на Урале
23 января, 10:12
 
ПроисшествияПервоуральскСвердловская областьШалинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала