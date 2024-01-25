https://ria.ru/20240125/pensionerka-1923442363.html

Пенсионерке, пытавшейся поджечь военкомат в Первоуральске, дали 1,5 года

Пенсионерке, пытавшейся поджечь военкомат в Первоуральске, дали 1,5 года - РИА Новости, 25.01.2024

Пенсионерке, пытавшейся поджечь военкомат в Первоуральске, дали 1,5 года

Пенсионерку Любовь Шулину, пытавшуюся поджечь "коктейлем Молотова" военкомат в Первоуральске Свердловской области, приговорили к условному сроку, сообщила... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:29

2024-01-25T15:29

2024-01-25T15:29

происшествия

первоуральск

свердловская область

шалинский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Пенсионерку Любовь Шулину, пытавшуюся поджечь "коктейлем Молотова" военкомат в Первоуральске Свердловской области, приговорили к условному сроку, сообщила пресс-служба городского суда. Как уточнили в ведомстве, в марте прошлого года по указанию "неустановленного в ходе предварительного расследования лица" Шулина прибыла к зданию военного комиссариата Первоуральска и Шалинского района, чтобы его поджечь. С собой у женщины была зажигательная смесь и зажигалка. Пенсионерка довести задуманное до конца не смогла, так как была задержана сотрудниками полиции. "Действия Шулиной судом квалифицированы по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ как покушение на умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, которое не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год", – говорится в релизе. По информации Telegram-канала Ural Mash, 73-летнюю местную жительницу мошенники сначала обманули на полмиллиона рублей, а после склонили к поджогу. Сама пенсионерка думала, что участвует в секретной операции силовиков, в которой нужно "напугать террористов".

https://ria.ru/20240123/podzhog-1922897687.html

первоуральск

свердловская область

шалинский район

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происшествия, первоуральск, свердловская область, шалинский район