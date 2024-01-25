Путин назвал снос памятников за границей потрясающим невежеством
Путин назвал снос памятников за границей невежеством и непониманием последствий
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Снос российских и советских памятников за границей - это потрясающее невежество, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы ничего, в отличие от наших соседей, которые уничтожают памятники там героев Великой Отечественной войны, да и просто российские, советские памятники, памятники Пушкину уже начали сносить и так далее. Это, конечно, потрясающее невежество и непонимание того, где они живут, что делают, и что за этим последует", - сказал глава российского государства на встрече со студентами в Калининграде.
Путин отметил, что в России живут совсем по другим принципам и стараются сохранить зарубежное культурное наследие. "Но мы, повторяю, живем и действуем совсем по другим принципам, законам, поэтому всё сохраним и будем это делать", - добавил президент.