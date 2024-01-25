https://ria.ru/20240125/pamyatniki-1923470956.html

Путин назвал снос памятников за границей потрясающим невежеством

Путин назвал снос памятников за границей потрясающим невежеством - РИА Новости, 25.01.2024

Путин назвал снос памятников за границей потрясающим невежеством

Снос российских и советских памятников за границей - это потрясающее невежество, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:14

2024-01-25T17:14

2024-01-25T17:14

россия

владимир путин

калининград

в мире

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Снос российских и советских памятников за границей - это потрясающее невежество, заявил президент России Владимир Путин. "Мы ничего, в отличие от наших соседей, которые уничтожают памятники там героев Великой Отечественной войны, да и просто российские, советские памятники, памятники Пушкину уже начали сносить и так далее. Это, конечно, потрясающее невежество и непонимание того, где они живут, что делают, и что за этим последует", - сказал глава российского государства на встрече со студентами в Калининграде. Путин отметил, что в России живут совсем по другим принципам и стараются сохранить зарубежное культурное наследие. "Но мы, повторяю, живем и действуем совсем по другим принципам, законам, поэтому всё сохраним и будем это делать", - добавил президент.

https://ria.ru/20240116/pamyatnik-1921654703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, калининград, в мире