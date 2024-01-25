https://ria.ru/20240125/ostanina-1923413003.html
Останина: межпарламентское собрание Россия-Белоруссия состоится 29 января
Останина: межпарламентское собрание Россия-Белоруссия состоится 29 января - РИА Новости, 25.01.2024
Останина: межпарламентское собрание Россия-Белоруссия состоится 29 января
Межпарламентское собрание Россия-Белоруссия пройдет в понедельник, 29 января, сообщила депутат ГД от КПРФ Нина Останина. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:05
2024-01-25T14:05
2024-01-25T14:05
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
госдума рф
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Межпарламентское собрание Россия-Белоруссия пройдет в понедельник, 29 января, сообщила депутат ГД от КПРФ Нина Останина. "В понедельник у нас состоится межпарламентское собрание Россия-Белоруссия", - сказала она на пленарном заседании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Госдума РФ