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Останина: межпарламентское собрание Россия-Белоруссия состоится 29 января - РИА Новости, 25.01.2024
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14:05 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/ostanina-1923413003.html
Останина: межпарламентское собрание Россия-Белоруссия состоится 29 января
Останина: межпарламентское собрание Россия-Белоруссия состоится 29 января - РИА Новости, 25.01.2024
Останина: межпарламентское собрание Россия-Белоруссия состоится 29 января
Межпарламентское собрание Россия-Белоруссия пройдет в понедельник, 29 января, сообщила депутат ГД от КПРФ Нина Останина. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:05
2024-01-25T14:05
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Межпарламентское собрание Россия-Белоруссия пройдет в понедельник, 29 января, сообщила депутат ГД от КПРФ Нина Останина. "В понедельник у нас состоится межпарламентское собрание Россия-Белоруссия", - сказала она на пленарном заседании.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Госдума РФ

Останина: межпарламентское собрание Россия-Белоруссия состоится 29 января

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Межпарламентское собрание Россия-Белоруссия пройдет в понедельник, 29 января, сообщила депутат ГД от КПРФ Нина Останина.
"В понедельник у нас состоится межпарламентское собрание Россия-Белоруссия", - сказала она на пленарном заседании.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияГосдума РФ
 
 
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