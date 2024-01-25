https://ria.ru/20240125/ostanina-1923413003.html

Останина: межпарламентское собрание Россия-Белоруссия состоится 29 января

Останина: межпарламентское собрание Россия-Белоруссия состоится 29 января - РИА Новости, 25.01.2024

Останина: межпарламентское собрание Россия-Белоруссия состоится 29 января

Межпарламентское собрание Россия-Белоруссия пройдет в понедельник, 29 января, сообщила депутат ГД от КПРФ Нина Останина. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:05

2024-01-25T14:05

2024-01-25T14:05

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923415866_0:80:3066:1805_1920x0_80_0_0_b8708e04c1dcc0036bbc0a20098fb250.jpg

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Межпарламентское собрание Россия-Белоруссия пройдет в понедельник, 29 января, сообщила депутат ГД от КПРФ Нина Останина. "В понедельник у нас состоится межпарламентское собрание Россия-Белоруссия", - сказала она на пленарном заседании.

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, госдума рф