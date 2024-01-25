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На Кубани пенсионер хранил дома 25 револьверов и пистолетов - РИА Новости, 25.01.2024
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16:00 25.01.2024 (обновлено: 16:04 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/oruzhie-1923450355.html
На Кубани пенсионер хранил дома 25 револьверов и пистолетов
На Кубани пенсионер хранил дома 25 револьверов и пистолетов - РИА Новости, 25.01.2024
На Кубани пенсионер хранил дома 25 револьверов и пистолетов
Правоохранительные органы обнаружили в доме 69-летнего жителя Краснодарского края 25 револьверов и пистолетов, включая оружие, изготовленное в дореволюционное... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:00
2024-01-25T16:04
происшествия
краснодарский край
усть-лабинск
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КРАСНОДАР, 25 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы обнаружили в доме 69-летнего жителя Краснодарского края 25 револьверов и пистолетов, включая оружие, изготовленное в дореволюционное время, а также почти 4 тысячи патронов, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. По данным ведомства, обыск был проведён в доме у 69-летнего пенсионера на улице Ободовского в Усть-Лабинске. "У мужчины обнаружили 20 пистолетов, в том числе "Вальтеры", "Люгеры", "ТТ" и "Маузер". При этом некоторые были созданы еще до Великой Отечественной войны или в дореволюционную эпоху. Например, был обнаружен "Браунинг" 1910 года. Кроме того, пенсионер хранил пять револьверов "Наган", изготовленные как до, так и во время Великой Отечественной войны", - рассказали в надзорном ведомстве. Также мужчина хранил почти четыре тысячи патронов, дополнительные ударно-спусковые механизмы, стволы и глушители. В ведомстве добавили, что мужчина ранее не судим, существенных нарушений за ним нет. Он называет себя коллекционером и охотником со стажем. Коллекцию у него изъяли.
https://ria.ru/20231002/oruzhie-1900043877.html
краснодарский край
усть-лабинск
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происшествия, краснодарский край, усть-лабинск
Происшествия, Краснодарский край, Усть-Лабинск
На Кубани пенсионер хранил дома 25 револьверов и пистолетов

Прокуратура нашла в доме пенсионера в Усть-Лабинске 25 пистолетов и револьверов

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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КРАСНОДАР, 25 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы обнаружили в доме 69-летнего жителя Краснодарского края 25 револьверов и пистолетов, включая оружие, изготовленное в дореволюционное время, а также почти 4 тысячи патронов, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
По данным ведомства, обыск был проведён в доме у 69-летнего пенсионера на улице Ободовского в Усть-Лабинске.
"У мужчины обнаружили 20 пистолетов, в том числе "Вальтеры", "Люгеры", "ТТ" и "Маузер". При этом некоторые были созданы еще до Великой Отечественной войны или в дореволюционную эпоху. Например, был обнаружен "Браунинг" 1910 года. Кроме того, пенсионер хранил пять револьверов "Наган", изготовленные как до, так и во время Великой Отечественной войны", - рассказали в надзорном ведомстве. Также мужчина хранил почти четыре тысячи патронов, дополнительные ударно-спусковые механизмы, стволы и глушители.
В ведомстве добавили, что мужчина ранее не судим, существенных нарушений за ним нет. Он называет себя коллекционером и охотником со стажем. Коллекцию у него изъяли.
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ПроисшествияКраснодарский крайУсть-Лабинск
 
 
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