https://ria.ru/20240125/oruzhie-1923450355.html

На Кубани пенсионер хранил дома 25 револьверов и пистолетов

На Кубани пенсионер хранил дома 25 револьверов и пистолетов - РИА Новости, 25.01.2024

На Кубани пенсионер хранил дома 25 револьверов и пистолетов

Правоохранительные органы обнаружили в доме 69-летнего жителя Краснодарского края 25 револьверов и пистолетов, включая оружие, изготовленное в дореволюционное... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T16:00

2024-01-25T16:00

2024-01-25T16:04

происшествия

краснодарский край

усть-лабинск

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КРАСНОДАР, 25 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы обнаружили в доме 69-летнего жителя Краснодарского края 25 револьверов и пистолетов, включая оружие, изготовленное в дореволюционное время, а также почти 4 тысячи патронов, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. По данным ведомства, обыск был проведён в доме у 69-летнего пенсионера на улице Ободовского в Усть-Лабинске. "У мужчины обнаружили 20 пистолетов, в том числе "Вальтеры", "Люгеры", "ТТ" и "Маузер". При этом некоторые были созданы еще до Великой Отечественной войны или в дореволюционную эпоху. Например, был обнаружен "Браунинг" 1910 года. Кроме того, пенсионер хранил пять револьверов "Наган", изготовленные как до, так и во время Великой Отечественной войны", - рассказали в надзорном ведомстве. Также мужчина хранил почти четыре тысячи патронов, дополнительные ударно-спусковые механизмы, стволы и глушители. В ведомстве добавили, что мужчина ранее не судим, существенных нарушений за ним нет. Он называет себя коллекционером и охотником со стажем. Коллекцию у него изъяли.

https://ria.ru/20231002/oruzhie-1900043877.html

краснодарский край

усть-лабинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, краснодарский край, усть-лабинск