https://ria.ru/20240125/oruzhie-1923424393.html

Россия верна работе по освобождению мира от ядерного оружия, заявил Гатилов

Россия верна работе по освобождению мира от ядерного оружия, заявил Гатилов - РИА Новости, 25.01.2024

Россия верна работе по освобождению мира от ядерного оружия, заявил Гатилов

Россия по-прежнему привержена выполнению обязательств, вытекающих из статьи IV Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), целью которого является... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:27

2024-01-25T14:27

2024-01-25T14:28

в мире

россия

женева (город)

ссср

геннадий гатилов

оон

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ЖЕНЕВА, 25 янв – РИА Новости. Россия по-прежнему привержена выполнению обязательств, вытекающих из статьи IV Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), целью которого является построение мира, свободного от ядерного оружия, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Хотели бы подтвердить полную приверженность нашей страны своим обязательствам по статье VI ДНЯО, где цель достижения мира без ядерного оружия поставлена в контексте всеобщего и полного разоружения", - сказал он на пленарном заседании Конференции по разоружению. Дипломат добавил, что, по мнению РФ, ядерное разоружение должно осуществляться поэтапно, на основе консенсуса и проходить таким образом, чтобы соответствующие шаги не наносили ущерб чьей-либо безопасности и вели к укреплению международной стабильности, миру и безопасности для всех. "Уверены, что любые предлагаемые в обход ДНЯО альтернативы в сфере ядерного разоружения контрпродуктивны. Сейчас, как никогда, необходимо консолидировать усилия всего международного сообщества по формированию благоприятного "разоруженческого" климата. Это подразумевает деятельное участие всех государств, включая неядерные, способных вносить конструктивный вклад в снижение международной напряженности", - отметил постпред России. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.

https://ria.ru/20240124/lavrov-1923312499.html

https://ria.ru/20240121/belorussiya-1922653470.html

россия

женева (город)

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в мире, россия, женева (город), ссср, геннадий гатилов, оон