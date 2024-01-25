https://ria.ru/20240125/oon-1923397066.html

УВКПЧ ООН запросило дополнительную информацию по крушению Ил-76

УВКПЧ ООН запросило дополнительную информацию по крушению Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024

УВКПЧ ООН запросило дополнительную информацию по крушению Ил-76

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проинформировано через СМИ о падении самолета Ил-76 в России и пытается получить дополнительную... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:46

2024-01-25T12:46

2024-01-25T14:43

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ЖЕНЕВА, 25 янв - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проинформировано через СМИ о падении самолета Ил-76 в России и пытается получить дополнительную информацию, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел. "Мы, конечно, осведомлены о сообщениях средств массовой информации и пытаемся получить больше информации", - ответила она на просьбу прокомментировать ситуацию. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240125/zelenskiy-1923389503.html

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