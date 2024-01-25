https://ria.ru/20240125/omsk-1923427827.html

Роспотребнадзор опроверг данные о вшах из-за грязи в омской школе

Роспотребнадзор опроверг данные о вшах из-за грязи в омской школе - РИА Новости, 25.01.2024

Роспотребнадзор опроверг данные о вшах из-за грязи в омской школе

Информация о том, что ученики одной из школ Омска подхватили вшей из-за мусора в классе, является недостоверной, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:40

2024-01-25T14:40

2024-01-25T14:41

происшествия

омск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ОМСК, 25 янв - РИА Новости. Информация о том, что ученики одной из школ Омска подхватили вшей из-за мусора в классе, является недостоверной, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. В социальных сетях появилась информация, что учительница школы №33 устроила в одном из классов свалку мусора. По версии родителей, именно из-за этого несколько детей заразились педикулезом. Автор поста сообщил, что на ситуацию жаловались руководству школы, но после того, как у одного из учеников обнаружили вшей, родители решили провести уборку самостоятельно. В Роспотребнадзоре отреагировали на ситуацию, заявив, что мусор в классе и вши у детей между собой не связаны. "На текущий момент информация передана специалистам, в течение 7 рабочих дней будет решен вопрос о выдаче руководству школы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Заразиться педикулезом можно только при тесном контакте с человеком, больным педикулезом. Педикулез передается контактным способом от человека к человеку", - сообщили в ведомстве. В омской администрации в свою очередь сообщили, что ситуация на сегодняшний день устранена. "Виновные будут наказаны в дисциплинарном порядке", - пояснили в пресс-службе мэрии. Директору школы указали на усиление контроля по исполнению требований санитарного законодательства.

https://ria.ru/20240125/kor-1923362862.html

омск

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происшествия, омск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)