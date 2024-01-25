Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор опроверг данные о вшах из-за грязи в омской школе - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 25.01.2024 (обновлено: 14:41 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/omsk-1923427827.html
Роспотребнадзор опроверг данные о вшах из-за грязи в омской школе
Роспотребнадзор опроверг данные о вшах из-за грязи в омской школе - РИА Новости, 25.01.2024
Роспотребнадзор опроверг данные о вшах из-за грязи в омской школе
Информация о том, что ученики одной из школ Омска подхватили вшей из-за мусора в классе, является недостоверной, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:40
2024-01-25T14:41
происшествия
омск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586520295_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_5149fbb8057abd4c9ccf2d56f8559606.jpg
ОМСК, 25 янв - РИА Новости. Информация о том, что ученики одной из школ Омска подхватили вшей из-за мусора в классе, является недостоверной, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. В социальных сетях появилась информация, что учительница школы №33 устроила в одном из классов свалку мусора. По версии родителей, именно из-за этого несколько детей заразились педикулезом. Автор поста сообщил, что на ситуацию жаловались руководству школы, но после того, как у одного из учеников обнаружили вшей, родители решили провести уборку самостоятельно. В Роспотребнадзоре отреагировали на ситуацию, заявив, что мусор в классе и вши у детей между собой не связаны. "На текущий момент информация передана специалистам, в течение 7 рабочих дней будет решен вопрос о выдаче руководству школы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Заразиться педикулезом можно только при тесном контакте с человеком, больным педикулезом. Педикулез передается контактным способом от человека к человеку", - сообщили в ведомстве. В омской администрации в свою очередь сообщили, что ситуация на сегодняшний день устранена. "Виновные будут наказаны в дисциплинарном порядке", - пояснили в пресс-службе мэрии. Директору школы указали на усиление контроля по исполнению требований санитарного законодательства.
https://ria.ru/20240125/kor-1923362862.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586520295_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_18e0a8e388d393a6ff7db6b2317a57a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Омск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор опроверг данные о вшах из-за грязи в омской школе

Роспотребнадзор опроверг данные о вшах у учеников из-за мусора в омской школе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 25 янв - РИА Новости. Информация о том, что ученики одной из школ Омска подхватили вшей из-за мусора в классе, является недостоверной, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В социальных сетях появилась информация, что учительница школы №33 устроила в одном из классов свалку мусора. По версии родителей, именно из-за этого несколько детей заразились педикулезом. Автор поста сообщил, что на ситуацию жаловались руководству школы, но после того, как у одного из учеников обнаружили вшей, родители решили провести уборку самостоятельно.
В Роспотребнадзоре отреагировали на ситуацию, заявив, что мусор в классе и вши у детей между собой не связаны.
«
"На текущий момент информация передана специалистам, в течение 7 рабочих дней будет решен вопрос о выдаче руководству школы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Заразиться педикулезом можно только при тесном контакте с человеком, больным педикулезом. Педикулез передается контактным способом от человека к человеку", - сообщили в ведомстве.
В омской администрации в свою очередь сообщили, что ситуация на сегодняшний день устранена. "Виновные будут наказаны в дисциплинарном порядке", - пояснили в пресс-службе мэрии.
Директору школы указали на усиление контроля по исполнению требований санитарного законодательства.
Санитарно-карантинный контроль - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Роспотребнадзор начал специальные мероприятия из-за выявления кори в РУДН
10:38
 
ПроисшествияОмскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала