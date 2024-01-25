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Одноклассники подвели итоги активности российских пользователей в 2023 году
Одноклассники подвели итоги активности российских пользователей в 2023 году - РИА Новости, 25.01.2024
Одноклассники подвели итоги активности российских пользователей в 2023 году
Одноклассники подвели итоги активности российских пользователей в 2023 году. За 12 месяцев в соцсети создали 425 млн новых дружб, поставили более 17 млрд... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:56
2024-01-25T11:56
2024-01-25T11:56
одноклассники
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Одноклассники подвели итоги активности российских пользователей в 2023 году. За 12 месяцев в соцсети создали 425 млн новых дружб, поставили более 17 млрд реакций, опубликовали 1,8 млрд комментариев и сделали 983 млн репостов.В сервисе "Увлечения" самой популярной по количеству опубликованных материалов темой стал Новый год, этому празднику был посвящен специальный раздел. На второй позиции по востребованности среди пользователей ОК – рукоделие, на третьей – кулинария, на четвертой – отдых и туризм, на пятой – красота и здоровье.Также в 2023 году пользователи стали активнее поздравлять друг друга с различными праздниками. За 12 месяцев они отправили около 35 млрд виртуальных подарков, что на 37% больше, чем в 2022 году, и поделились более чем 2 млрд открыток в личных сообщениях.Лидером по количеству отправленных подарков среди российских регионов стала Москва: пользователи ОК из столицы в течение прошлого года поделились с друзьями и близкими почти 5 млрд презентов. В топ-5 регионов также вошли Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург. Самым щедрым на виртуальные поздравления в ОК оказался человек, который отправил 5 млн подарков.Даты, на которые пришлось наибольшее количество виртуальных поздравлений, совпали с популярными праздниками. Так, в 2023 году на первом месте по числу отправленных в ОК подарков – 8 Марта (666 млн подарков в день и за сутки до), на втором – Новый год (631 млн), на третьем – Пасха (630 млн), на четвёртом – 9 Мая (560 млн), на пятом – Рождество (506 млн).
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одноклассники
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Одноклассники подвели итоги активности российских пользователей в 2023 году. За 12 месяцев в соцсети создали 425 млн новых дружб, поставили более 17 млрд реакций, опубликовали 1,8 млрд комментариев и сделали 983 млн репостов.
В сервисе "Увлечения" самой популярной по количеству опубликованных материалов темой стал Новый год, этому празднику был посвящен специальный раздел. На второй позиции по востребованности среди пользователей ОК – рукоделие, на третьей – кулинария, на четвертой – отдых и туризм, на пятой – красота и здоровье.
Также в 2023 году пользователи стали активнее поздравлять друг друга с различными праздниками. За 12 месяцев они отправили около 35 млрд виртуальных подарков, что на 37% больше, чем в 2022 году, и поделились более чем 2 млрд открыток в личных сообщениях.
Лидером по количеству отправленных подарков среди российских регионов стала Москва: пользователи ОК из столицы в течение прошлого года поделились с друзьями и близкими почти 5 млрд презентов. В топ-5 регионов также вошли Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург. Самым щедрым на виртуальные поздравления в ОК оказался человек, который отправил 5 млн подарков.
Даты, на которые пришлось наибольшее количество виртуальных поздравлений, совпали с популярными праздниками. Так, в 2023 году на первом месте по числу отправленных в ОК подарков – 8 Марта (666 млн подарков в день и за сутки до), на втором – Новый год (631 млн), на третьем – Пасха (630 млн), на четвёртом – 9 Мая (560 млн), на пятом – Рождество (506 млн).