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ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.01.2024
ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 87 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T00:41
2024-01-25T00:41
2024-01-25T00:41
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 87 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Всего выпущено 87 различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. По информации представительства, на донецком направлении зафиксировано семь обстрелов, еще 17 обстрелов на горловском и один на ясиноватском. По данным представительства, поступили сведения о ранении мирного жителя.
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донецкая народная республика, сцкк, россия, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Украина, Происшествия
ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР