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Число пострадавших при обстреле Донецка с дрона возросло до пяти человек
Число пострадавших при обстреле Донецка с дрона возросло до пяти человек - РИА Новости, 25.01.2024
Число пострадавших при обстреле Донецка с дрона возросло до пяти человек
Число пострадавших в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка выросло до пяти, сообщил мэр... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T20:25
2024-01-25T20:25
2024-01-25T20:25
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. Число пострадавших в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка выросло до пяти, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о двух мирных жительницах, пострадавших при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника на Кировский район Донецка. Позже мэр Донецка сообщил о еще одной раненной в результате сброса боеприпаса с дрона на город. "По дополнительной информации, во время сброса ВОП с БПЛА в Кировском районе по улице Дагестанской получили ранения мужчины 1964 и 1993 года рождения", — написал Кулемзин, сообщив о еще двух пострадавших. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в четверг с 10.10 до 12.30 сбросили в Кировском районе Донецка шесть взрывоопасных предметов с беспилотника. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк, кировский район, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Донецка с дрона возросло до пяти человек
Кулемзин при обстреле Донецка с дрона ВСУ пострадали пять человек