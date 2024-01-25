https://ria.ru/20240125/obstrel-1923513747.html

Число пострадавших при обстреле Донецка с дрона возросло до пяти человек

Число пострадавших при обстреле Донецка с дрона возросло до пяти человек - РИА Новости, 25.01.2024

Число пострадавших при обстреле Донецка с дрона возросло до пяти человек

Число пострадавших в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка выросло до пяти, сообщил мэр... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T20:25

2024-01-25T20:25

2024-01-25T20:25

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

кировский район

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. Число пострадавших в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка выросло до пяти, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о двух мирных жительницах, пострадавших при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника на Кировский район Донецка. Позже мэр Донецка сообщил о еще одной раненной в результате сброса боеприпаса с дрона на город. "По дополнительной информации, во время сброса ВОП с БПЛА в Кировском районе по улице Дагестанской получили ранения мужчины 1964 и 1993 года рождения", — написал Кулемзин, сообщив о еще двух пострадавших. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в четверг с 10.10 до 12.30 сбросили в Кировском районе Донецка шесть взрывоопасных предметов с беспилотника. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк, кировский район, донецкая народная республика, происшествия