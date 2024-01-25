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Мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса на Донецк

Мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса на Донецк - РИА Новости, 25.01.2024

Мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса на Донецк

Мирная жительница получила ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T16:57

2024-01-25T16:57

2024-01-25T16:57

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по улице Дагестанской ранена женщина 1972 года рождения", - говорится в сообщении. Ранее представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска с 10.10 до 12.30 сбросили в указанном районе шесть боеприпасов с беспилотника. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия, алексей кулемзин (донецк)