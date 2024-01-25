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Мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса на Донецк
Мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса на Донецк - РИА Новости, 25.01.2024
Мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса на Донецк
Мирная жительница получила ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:57
2024-01-25T16:57
2024-01-25T16:57
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по улице Дагестанской ранена женщина 1972 года рождения", - говорится в сообщении. Ранее представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска с 10.10 до 12.30 сбросили в указанном районе шесть боеприпасов с беспилотника. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
кировский район
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк)
Мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса на Донецк
Мэр Кулемзин сообщил о ранении женщины из-за сброса боеприпаса с БПЛА на Донецк