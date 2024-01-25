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Лукашевич упрекнул ОБСЕ в игнорировании обстрела Донецка с 27 погибшими - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/obstrel-1923427318.html
Лукашевич упрекнул ОБСЕ в игнорировании обстрела Донецка с 27 погибшими
Лукашевич упрекнул ОБСЕ в игнорировании обстрела Донецка с 27 погибшими - РИА Новости, 25.01.2024
Лукашевич упрекнул ОБСЕ в игнорировании обстрела Донецка с 27 погибшими
Постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич указал на то, что крупнейший по жертвам за всю историю... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:39
2024-01-25T14:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
александр лукашевич
обсе
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич указал на то, что крупнейший по жертвам за всю историю конфликта обстрел ВСУ Донецка 21 января остался без внимания организации. "Крупнейший по жертвам за всю историю конфликта в Донбассе чудовищный обстрел Донецка 21 января вообще остался без Вашего внимания. Но почему?" - сказал Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25, всего же за воскресенье в ДНР погибли 28 человек.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, александр лукашевич, обсе, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Александр Лукашевич, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины
Лукашевич упрекнул ОБСЕ в игнорировании обстрела Донецка с 27 погибшими

Лукашевич: обстрел Донецка, где погибли 27 человек, остался без внимания ОБСЕ

© РИА Новости / Виктория ВеленскаяПоследствия обстрела Донецка 21 января 2024 года
Последствия обстрела Донецка 21 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Виктория Веленская
Последствия обстрела Донецка 21 января 2024 года
Читать ria.ru в
ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич указал на то, что крупнейший по жертвам за всю историю конфликта обстрел ВСУ Донецка 21 января остался без внимания организации.
«
"Крупнейший по жертвам за всю историю конфликта в Донбассе чудовищный обстрел Донецка 21 января вообще остался без Вашего внимания. Но почему?" - сказал Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25, всего же за воскресенье в ДНР погибли 28 человек.
Последствия обстрела рынка в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Киев нашел слабое место России
23 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЛукашевичОБСЕВооруженные силы Украины
 
 
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