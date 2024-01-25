https://ria.ru/20240125/obstrel-1923427318.html
Лукашевич упрекнул ОБСЕ в игнорировании обстрела Донецка с 27 погибшими
Лукашевич упрекнул ОБСЕ в игнорировании обстрела Донецка с 27 погибшими - РИА Новости, 25.01.2024
Лукашевич упрекнул ОБСЕ в игнорировании обстрела Донецка с 27 погибшими
Постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич указал на то, что крупнейший по жертвам за всю историю... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:39
2024-01-25T14:39
2024-01-25T14:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
александр лукашевич
обсе
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич указал на то, что крупнейший по жертвам за всю историю конфликта обстрел ВСУ Донецка 21 января остался без внимания организации. "Крупнейший по жертвам за всю историю конфликта в Донбассе чудовищный обстрел Донецка 21 января вообще остался без Вашего внимания. Но почему?" - сказал Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25, всего же за воскресенье в ДНР погибли 28 человек.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лукашевич упрекнул ОБСЕ в игнорировании обстрела Донецка с 27 погибшими
Лукашевич: обстрел Донецка, где погибли 27 человек, остался без внимания ОБСЕ