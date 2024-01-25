https://ria.ru/20240125/obstrel-1923427318.html

Лукашевич упрекнул ОБСЕ в игнорировании обстрела Донецка с 27 погибшими

Лукашевич упрекнул ОБСЕ в игнорировании обстрела Донецка с 27 погибшими - РИА Новости, 25.01.2024

Лукашевич упрекнул ОБСЕ в игнорировании обстрела Донецка с 27 погибшими

Постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич указал на то, что крупнейший по жертвам за всю историю... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:39

2024-01-25T14:39

2024-01-25T14:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

александр лукашевич

обсе

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922616899_0:230:2791:1800_1920x0_80_0_0_ca16ee9daeec335e87b653a54f0dddc7.jpg

ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич указал на то, что крупнейший по жертвам за всю историю конфликта обстрел ВСУ Донецка 21 января остался без внимания организации. "Крупнейший по жертвам за всю историю конфликта в Донбассе чудовищный обстрел Донецка 21 января вообще остался без Вашего внимания. Но почему?" - сказал Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25, всего же за воскресенье в ДНР погибли 28 человек.

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк, донецкая народная республика, александр лукашевич, обсе, вооруженные силы украины