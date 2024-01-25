https://ria.ru/20240125/obstrel-1923387853.html

Источник: ВСУ за сутки более 50 раз обстреляли Херсонскую область

Источник: ВСУ за сутки более 50 раз обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 25.01.2024

Источник: ВСУ за сутки более 50 раз обстреляли Херсонскую область

Украинская армия за день нанесла 56 артиллерийских ударов по гражданской инфраструктуре и жилым районам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:08

2024-01-25T12:08

2024-01-25T12:08

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 25 янв - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла 56 артиллерийских ударов по гражданской инфраструктуре и жилым районам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Войска преступного киевского режима продолжают бесчеловечные обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские боевики нанесли по населенным пунктам Херсонщины 36 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи они провели еще 20 обстрелов", - сообщил источник. Под огонь попали Новые Лагери, Днепряны, Алешки, Казачьи Лагеря, Саги, Пролетарка, Корсунка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20231226/obstrel-1918201114.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия