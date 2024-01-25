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ВСУ четвертый раз за час обстреляли Кировский район Донецка
ВСУ четвертый раз за час обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 25.01.2024
ВСУ четвертый раз за час обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска четвертый раз за час десять минут обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:52
2024-01-25T11:52
2024-01-25T11:56
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
макеевка
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ДОНЕЦК, 25 янв – РИА Новости. Украинские войска четвертый раз за час десять минут обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:20 (совпадает с мск) – город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее сообщалось, что с 10.10 до 10.35 на указанный район было сброшено три боеприпаса с беспилотника. По данным ведомства, в 10.55 был обстрелян так же Куйбышевский район Донецка двумя снарядами калибра 155 миллиметров и в 11.00 по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено три таких же снаряда. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20240125/obstrel-1923340963.html
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донецк, кировский район, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Макеевка
ВСУ четвертый раз за час обстреляли Кировский район Донецка
СЦКК: ВСУ четвертый раз обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника