https://ria.ru/20240125/obstrel-1923383097.html

ВСУ четвертый раз за час обстреляли Кировский район Донецка

ВСУ четвертый раз за час обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 25.01.2024

ВСУ четвертый раз за час обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска четвертый раз за час десять минут обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:52

2024-01-25T11:52

2024-01-25T11:56

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

макеевка

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ДОНЕЦК, 25 янв – РИА Новости. Украинские войска четвертый раз за час десять минут обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:20 (совпадает с мск) – город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее сообщалось, что с 10.10 до 10.35 на указанный район было сброшено три боеприпаса с беспилотника. По данным ведомства, в 10.55 был обстрелян так же Куйбышевский район Донецка двумя снарядами калибра 155 миллиметров и в 11.00 по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено три таких же снаряда. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20240125/obstrel-1923340963.html

https://ria.ru/20240125/kupol-1923334776.html

донецк

кировский район

макеевка

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донецк, кировский район, макеевка