https://ria.ru/20240125/obstrel-1923380327.html
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли Белгородскую область
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 25.01.2024
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли пять приграничных районов Белгородской области более 60 раз, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:39
2024-01-25T11:39
2024-01-25T11:39
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
корочанский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878065623_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_cbb18f8b623f10f30f8be42b01464d7c.jpg
БЕЛГОРОД , 25 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли пять приграничных районов Белгородской области более 60 раз, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В четверг губернатор опубликовал статистику о нанесенных по области ударах за 24 января, согласно которой украинская армия обстреляла пять приграничных муниципалитетов, в совокупности выпустив 64 снаряда, в том числе 5 сброшенных устройств с беспилотников. Больше всего обстрелам подвергся Грайворонский округ (27 прилетов). Кроме того, на регион были атаки с помощью трех дронов-камикадзе, а также 4 дрона-камикадзе и один беспилотник были сбиты. Пострадавших, по данным губернатора, за отчетный период нет. "В Белгородском районе над селом Ближнее системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. По селу Щетиновка выпущено 3 минометных снаряда, по селам Журавлевка и Нехотеевка – по одному артиллерийскому снаряду. В селе Устинка с двух БПЛА сброшено 4 взрывных устройства", – написал Гладков в своем Telegram-канале. В Борисовском районе, по его данным, по окраинам сел Богун-Городок и Цаповка выпущено в сумме 9 минометных снарядов. На окраине хутора Лозовая Рудка инженерно-техническими средствами посажен и обезврежен дрон-камикадзе. В Волоконовском районе 5 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. Окраина хутора Шаховка была атакована дроном-камикадзе, добавил Гладков. "В Грайворонском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Дорогощь – установлено 8 прилетов. Никто не пострадал. Различные разрушения выявлены в трех частных домовладениях... Поселок Совхозный атакован двумя дронами-камикадзе, один из которых сдетонировал, второй посажен средствами радиоэлектронной борьбы. Обошлось без последствий. По окраине села Сподарюшино выпущено 19 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В хуторе Понуры посажен дрон-камикадзе", – сообщил глава региона. Гладков уточнил, что в Корочанском районе в поле недалеко от села Яблоново потерпел крушение транспортный самолет Минобороны РФ. Все находившиеся на борту судна погибли. Пострадавших среди мирного населения нет и разрушений на земле нет. "В Шебекинском городском округе в хуторе Балки противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. По селу Терезовка выпущено 9 минометных снарядов, по хутору Мухин – 4 минометных снаряда. В селе Новая Таволжанка средствами радиоэлектронной борьбы посажен дрон-камикадзе. В селе Муром с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас", – уточнил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240125/stskk-1923366507.html
https://ria.ru/20240125/obstrel-1923340963.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, корочанский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Корочанский район
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли Белгородскую область
Гладков: ВСУ 60 раз за сутки обстреляли районы Белгородской области
БЕЛГОРОД , 25 янв - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли пять приграничных районов Белгородской области более 60 раз, сообщил
губернатор Вячеслав Гладков.
В четверг губернатор опубликовал статистику о нанесенных по области ударах за 24 января, согласно которой украинская армия обстреляла пять приграничных муниципалитетов, в совокупности выпустив 64 снаряда, в том числе 5 сброшенных устройств с беспилотников. Больше всего обстрелам подвергся Грайворонский округ (27 прилетов). Кроме того, на регион были атаки с помощью трех дронов-камикадзе, а также 4 дрона-камикадзе и один беспилотник были сбиты. Пострадавших, по данным губернатора, за отчетный период нет.
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"В Белгородском районе
над селом Ближнее системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. По селу Щетиновка выпущено 3 минометных снаряда, по селам Журавлевка и Нехотеевка – по одному артиллерийскому снаряду. В селе Устинка с двух БПЛА сброшено 4 взрывных устройства", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
В Борисовском районе, по его данным, по окраинам сел Богун-Городок и Цаповка выпущено в сумме 9 минометных снарядов. На окраине хутора Лозовая Рудка инженерно-техническими средствами посажен и обезврежен дрон-камикадзе. В Волоконовском районе 5 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. Окраина хутора Шаховка была атакована дроном-камикадзе, добавил Гладков.
"В Грайворонском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Дорогощь – установлено 8 прилетов. Никто не пострадал. Различные разрушения выявлены в трех частных домовладениях... Поселок Совхозный атакован двумя дронами-камикадзе, один из которых сдетонировал, второй посажен средствами радиоэлектронной борьбы. Обошлось без последствий. По окраине села Сподарюшино выпущено 19 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В хуторе Понуры посажен дрон-камикадзе", – сообщил глава региона.
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Гладков уточнил, что в Корочанском районе
в поле недалеко от села Яблоново потерпел крушение транспортный самолет Минобороны РФ
. Все находившиеся на борту судна погибли. Пострадавших среди мирного населения нет и разрушений на земле нет.
"В Шебекинском городском округе в хуторе Балки противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. По селу Терезовка выпущено 9 минометных снарядов, по хутору Мухин – 4 минометных снаряда. В селе Новая Таволжанка средствами радиоэлектронной борьбы посажен дрон-камикадзе. В селе Муром
с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас", – уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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