https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923382504.html
Власти рассказали о состоянии людей, находящихся под завалами в Новотроицке
Власти рассказали о состоянии людей, находящихся под завалами в Новотроицке - РИА Новости, 25.01.2024
Власти рассказали о состоянии людей, находящихся под завалами в Новотроицке
Шестерым людям, находящимся на подземном этаже обрушенного здания насосной станции в оренбургском Новотроицке, ничего не угрожает, один из них жалуется на... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:51
2024-01-25T11:51
2024-01-25T11:51
происшествия
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923362058_0:4:1075:609_1920x0_80_0_0_4f3db2c4619377c54247a6f1103f3c38.jpg
УФА, 25 янв – РИА Новости. Шестерым людям, находящимся на подземном этаже обрушенного здания насосной станции в оренбургском Новотроицке, ничего не угрожает, один из них жалуется на возможный перелом ноги, сообщили РИА Новости в правительстве области. Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали, что семь человек могут находиться под завалами после обрушения здания насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. В региональном МЧС сообщали, что один человек погиб и трое пострадали. В городе введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. "В подземном этаже насосной станции находятся шесть человек, с ними установлена связь, их жизни ничего не угрожает. Один из них жалуется на возможный перелом ноги", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923372661.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Власти рассказали о состоянии людей, находящихся под завалами в Новотроицке
Находящимся под обрушенной насосной станцией в Оренбуржье ничего не угрожает