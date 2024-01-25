https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923382504.html

Власти рассказали о состоянии людей, находящихся под завалами в Новотроицке

Власти рассказали о состоянии людей, находящихся под завалами в Новотроицке - РИА Новости, 25.01.2024

Власти рассказали о состоянии людей, находящихся под завалами в Новотроицке

Шестерым людям, находящимся на подземном этаже обрушенного здания насосной станции в оренбургском Новотроицке, ничего не угрожает, один из них жалуется на... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:51

2024-01-25T11:51

2024-01-25T11:51

происшествия

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923362058_0:4:1075:609_1920x0_80_0_0_4f3db2c4619377c54247a6f1103f3c38.jpg

УФА, 25 янв – РИА Новости. Шестерым людям, находящимся на подземном этаже обрушенного здания насосной станции в оренбургском Новотроицке, ничего не угрожает, один из них жалуется на возможный перелом ноги, сообщили РИА Новости в правительстве области. Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали, что семь человек могут находиться под завалами после обрушения здания насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. В региональном МЧС сообщали, что один человек погиб и трое пострадали. В городе введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. "В подземном этаже насосной станции находятся шесть человек, с ними установлена связь, их жизни ничего не угрожает. Один из них жалуется на возможный перелом ноги", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923372661.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)