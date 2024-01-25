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Власти рассказали о состоянии людей, находящихся под завалами в Новотроицке - РИА Новости, 25.01.2024
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11:51 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923382504.html
Власти рассказали о состоянии людей, находящихся под завалами в Новотроицке
Власти рассказали о состоянии людей, находящихся под завалами в Новотроицке - РИА Новости, 25.01.2024
Власти рассказали о состоянии людей, находящихся под завалами в Новотроицке
Шестерым людям, находящимся на подземном этаже обрушенного здания насосной станции в оренбургском Новотроицке, ничего не угрожает, один из них жалуется на... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:51
2024-01-25T11:51
происшествия
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 25 янв – РИА Новости. Шестерым людям, находящимся на подземном этаже обрушенного здания насосной станции в оренбургском Новотроицке, ничего не угрожает, один из них жалуется на возможный перелом ноги, сообщили РИА Новости в правительстве области. Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали, что семь человек могут находиться под завалами после обрушения здания насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. В региональном МЧС сообщали, что один человек погиб и трое пострадали. В городе введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. "В подземном этаже насосной станции находятся шесть человек, с ними установлена связь, их жизни ничего не угрожает. Один из них жалуется на возможный перелом ноги", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923372661.html
оренбургская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Власти рассказали о состоянии людей, находящихся под завалами в Новотроицке

Находящимся под обрушенной насосной станцией в Оренбуржье ничего не угрожает

© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области/ВКонтакте Место обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области
Место обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области/ВКонтакте
Место обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области
Читать ria.ru в
УФА, 25 янв – РИА Новости. Шестерым людям, находящимся на подземном этаже обрушенного здания насосной станции в оренбургском Новотроицке, ничего не угрожает, один из них жалуется на возможный перелом ноги, сообщили РИА Новости в правительстве области.
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали, что семь человек могут находиться под завалами после обрушения здания насосной станции в Новотроицке Оренбургской области.
В региональном МЧС сообщали, что один человек погиб и трое пострадали. В городе введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
"В подземном этаже насосной станции находятся шесть человек, с ними установлена связь, их жизни ничего не угрожает. Один из них жалуется на возможный перелом ноги", - сообщил собеседник агентства.
Место обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Власти уточнили причину обрушения на насосной станции в Новотроицке
11:07
 
ПроисшествияОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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