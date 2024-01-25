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Число погибших при обрушении насосной станции в Оренбуржье выросло до двух - РИА Новости, 25.01.2024
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11:40 25.01.2024 (обновлено: 12:00 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923380756.html
Число погибших при обрушении насосной станции в Оренбуржье выросло до двух
Число погибших при обрушении насосной станции в Оренбуржье выросло до двух - РИА Новости, 25.01.2024
Число погибших при обрушении насосной станции в Оренбуржье выросло до двух
Число погибших при обрушении насосной станции в Новотроицке Оренбургской области увеличилось до двух человек после того, как один из пострадавших скончался в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:40
2024-01-25T12:00
происшествия
оренбургская область
новотроицк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 25 янв – РИА Новости. Число погибших при обрушении насосной станции в Новотроицке Оренбургской области увеличилось до двух человек после того, как один из пострадавших скончался в больнице, сообщает региональное правительство.В областном главке МЧС ранее сообщали, что в результате ЧП один человек погиб и трое пострадали.В правительстве региона РИА Новости уточняли, что шестерым людям, находящимся в подземном этаже обрушившегося здания, ничто не угрожает, один из них подозревает, что у него сломана нога."В подземном помещении насосно-фекальной станции в безопасной зоне находятся 6 человек, связь с ними установлена. Один из пострадавших с 95% ожогов тела скончался в больнице", - сообщает областное правительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240113/pozhar-1921130125.html
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происшествия, оренбургская область, новотроицк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбургская область, Новотроицк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших при обрушении насосной станции в Оренбуржье выросло до двух

Число погибших при обрушении насосной станции в Оренбуржье увеличилось до двух

© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области/ВКонтакте Место обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области
Место обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области/ВКонтакте
Место обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области
Читать ria.ru в
УФА, 25 янв – РИА Новости. Число погибших при обрушении насосной станции в Новотроицке Оренбургской области увеличилось до двух человек после того, как один из пострадавших скончался в больнице, сообщает региональное правительство.
В областном главке МЧС ранее сообщали, что в результате ЧП один человек погиб и трое пострадали.
В правительстве региона РИА Новости уточняли, что шестерым людям, находящимся в подземном этаже обрушившегося здания, ничто не угрожает, один из них подозревает, что у него сломана нога.
"В подземном помещении насосно-фекальной станции в безопасной зоне находятся 6 человек, связь с ними установлена. Один из пострадавших с 95% ожогов тела скончался в больнице", - сообщает областное правительство в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияОренбургская областьНовотроицкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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