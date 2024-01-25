https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923380756.html

Число погибших при обрушении насосной станции в Оренбуржье выросло до двух

Число погибших при обрушении насосной станции в Оренбуржье выросло до двух - РИА Новости, 25.01.2024

Число погибших при обрушении насосной станции в Оренбуржье выросло до двух

Число погибших при обрушении насосной станции в Новотроицке Оренбургской области увеличилось до двух человек после того, как один из пострадавших скончался в... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:40

2024-01-25T11:40

2024-01-25T12:00

происшествия

оренбургская область

новотроицк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 25 янв – РИА Новости. Число погибших при обрушении насосной станции в Новотроицке Оренбургской области увеличилось до двух человек после того, как один из пострадавших скончался в больнице, сообщает региональное правительство.В областном главке МЧС ранее сообщали, что в результате ЧП один человек погиб и трое пострадали.В правительстве региона РИА Новости уточняли, что шестерым людям, находящимся в подземном этаже обрушившегося здания, ничто не угрожает, один из них подозревает, что у него сломана нога."В подземном помещении насосно-фекальной станции в безопасной зоне находятся 6 человек, связь с ними установлена. Один из пострадавших с 95% ожогов тела скончался в больнице", - сообщает областное правительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240113/pozhar-1921130125.html

оренбургская область

новотроицк

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происшествия, оренбургская область, новотроицк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)