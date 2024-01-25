https://ria.ru/20240125/obrazovanie-1923453765.html
Интерес к высшему образованию в России растет, заявил Путин
Интерес к высшему образованию в России растет, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2024
Интерес к высшему образованию в России растет, заявил Путин
Интерес к высшему образованию в РФ растет, сейчас более 70% выпускников считают, что должны получить высшее образование, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:14
2024-01-25T16:14
2024-01-25T16:15
общество
россия
владимир путин
калининградская область
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Интерес к высшему образованию в РФ растет, сейчас более 70% выпускников считают, что должны получить высшее образование, сообщил президент России Владимир Путин. "Где-то лет 10 назад, по-моему, 50% выпускников считали, что они должны получить высшее образование. Сейчас семьдесят с лишним. И среди родителей - количество родителей, которые считают, что ребенок должен получить высшее образование, кратно выросло. И такая потребность у людей - в получении высшего образования - действительно есть", - сказал Путин на встрече с учащимися вузов Калининградской области. По словам президента, этому безусловно способствует политика государства. "Мы постоянно увеличиваем количество бюджетных мест", - отметил Путин. Кроме того, глава государства рассказал, что, когда он получал высшее образование, в Советском Союзе стремление получить высшее образование было очень высоким. "Я сам из рабочей семьи: и мама, и отец - рабочие люди, но они стремились, во что бы то ни стало, создать мне условия для того, чтобы я получил высшее образование. Это было как бы общим настроем в обществе", - заявил Путин. "Сейчас мы видим, что интерес к высшему образованию явно растет. На самом деле, что происходит? На производстве, особенно сейчас, в наши дни, очень важную роль играют люди рабочих специальностей, высокой квалификации", - подчеркнул Путин. По его словам, совсем недавно трудно было представить, что человек, которого называют рабочим, управляет сложным станком или занимается какими-то вещами в сфере химической промышленности, фармацевтики и так далее, а сейчас это становится нормой. "Для производства, на самом деле, не так уж и важно имеет человек "корочку" какую-то о высшем образовании или нет, но, конечно, высшее образование имеет определенные преимущества. Кстати, говоря и по зарплате тоже. Это факт. Есть такая премия за образование - если у человека имеется высшее образование, то работодатель сразу планочку поднимает. Хотя по отдельным направлениям деятельности, по рабочим профессиям уровень заработной платы достаточно высокий", - сообщил Путин. При этом глава государства отметил, что дело не только в заработной плате, хотя это, безусловно, важно, вопрос в том, чтобы человек чувствовал, что он занимается любимым делом и добивается результатов. Кроме того, по словам Путина, чем бы человек конкретно не занимался, самое главное - уметь постоянно повышать свой уровень образования. "Это должно стать нормой. Не может быть статики в этих вопросах. Иначе, наверное, мы начинаем отставать", - добавил президент.
https://ria.ru/20231214/mechta-1915842683.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, владимир путин, калининградская область, образование - общество, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Владимир Путин, Калининградская область, Образование - Общество, Навигатор абитуриента
Интерес к высшему образованию в России растет, заявил Путин
Путин: более 70 процентов выпускников хотят получить высшее образование
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Интерес к высшему образованию в РФ растет, сейчас более 70% выпускников считают, что должны получить высшее образование, сообщил президент России Владимир Путин.
"Где-то лет 10 назад, по-моему, 50% выпускников считали, что они должны получить высшее образование. Сейчас семьдесят с лишним. И среди родителей - количество родителей, которые считают, что ребенок должен получить высшее образование, кратно выросло. И такая потребность у людей - в получении высшего образования - действительно есть", - сказал Путин на встрече с учащимися вузов Калининградской области
.
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По словам президента, этому безусловно способствует политика государства. "Мы постоянно увеличиваем количество бюджетных мест", - отметил Путин.
Кроме того, глава государства рассказал, что, когда он получал высшее образование, в Советском Союзе стремление получить высшее образование было очень высоким. "Я сам из рабочей семьи: и мама, и отец - рабочие люди, но они стремились, во что бы то ни стало, создать мне условия для того, чтобы я получил высшее образование. Это было как бы общим настроем в обществе", - заявил Путин.
"Сейчас мы видим, что интерес к высшему образованию явно растет. На самом деле, что происходит? На производстве, особенно сейчас, в наши дни, очень важную роль играют люди рабочих специальностей, высокой квалификации", - подчеркнул Путин.
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По его словам, совсем недавно трудно было представить, что человек, которого называют рабочим, управляет сложным станком или занимается какими-то вещами в сфере химической промышленности, фармацевтики и так далее, а сейчас это становится нормой.
"Для производства, на самом деле, не так уж и важно имеет человек "корочку" какую-то о высшем образовании или нет, но, конечно, высшее образование имеет определенные преимущества. Кстати, говоря и по зарплате тоже. Это факт. Есть такая премия за образование - если у человека имеется высшее образование, то работодатель сразу планочку поднимает. Хотя по отдельным направлениям деятельности, по рабочим профессиям уровень заработной платы достаточно высокий", - сообщил Путин.
При этом глава государства отметил, что дело не только в заработной плате, хотя это, безусловно, важно, вопрос в том, чтобы человек чувствовал, что он занимается любимым делом и добивается результатов. Кроме того, по словам Путина, чем бы человек конкретно не занимался, самое главное - уметь постоянно повышать свой уровень образования. "Это должно стать нормой. Не может быть статики в этих вопросах. Иначе, наверное, мы начинаем отставать", - добавил президент.
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