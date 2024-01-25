Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы
Экс-советнику Трампа Наварро дали 4 месяца тюрьмы за неуважение к конгрессу
© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Американский суд приговорил бывшего торгового советника Белого дома Питера Наварро к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу, говорится в протоколе заседания.
Наварро, занимавший высокий пост в президентство Дональда Трампа, отказался по повестке явиться для дачи показаний и представить документы парламентской комиссии, которая расследовала штурм Капитолия сторонниками экс-президента 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение победы на выборах его соперника Джо Байдена.
—"По первому и второму пункту подзащитный приговорен к одновременному отбыванию четырехмесячных сроков заключения. По обоим пунктам назначен штраф в совокупном размере 9,5 тысячи долларов", говорится в протоколе заседания федерального окружного суда по округу Колумбия.
Наварро обжаловал приговор в федеральном апелляционном суде по округу Колумбия.
Обвинение запрашивало для Наварро полгода тюрьмы, федеральное законодательство предписывает карать подобные правонарушения как минимум одним месяцем лишения свободы, передает телеканал NBC.
Привлечение к ответственности за неуважение к конгрессу с перспективой уголовного преследования недавно грозила сыну действующего президента Хантеру Байдену, но тот смог договориться с законодателями о повторном вызове повесткой для дачи показаний.