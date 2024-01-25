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Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы - РИА Новости, 25.01.2024
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21:59 25.01.2024 (обновлено: 22:00 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/navarro-1923526287.html
Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы
Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы - РИА Новости, 25.01.2024
Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы
Американский суд приговорил бывшего торгового советника Белого дома Питера Наварро к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу, говорится в протоколе... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T21:59
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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Американский суд приговорил бывшего торгового советника Белого дома Питера Наварро к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу, говорится в протоколе заседания.Наварро, занимавший высокий пост в президентство Дональда Трампа, отказался по повестке явиться для дачи показаний и представить документы парламентской комиссии, которая расследовала штурм Капитолия сторонниками экс-президента 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение победы на выборах его соперника Джо Байдена.—"По первому и второму пункту подзащитный приговорен к одновременному отбыванию четырехмесячных сроков заключения. По обоим пунктам назначен штраф в совокупном размере 9,5 тысячи долларов", говорится в протоколе заседания федерального окружного суда по округу Колумбия.Наварро обжаловал приговор в федеральном апелляционном суде по округу Колумбия.Обвинение запрашивало для Наварро полгода тюрьмы, федеральное законодательство предписывает карать подобные правонарушения как минимум одним месяцем лишения свободы, передает телеканал NBC.Привлечение к ответственности за неуважение к конгрессу с перспективой уголовного преследования недавно грозила сыну действующего президента Хантеру Байдену, но тот смог договориться с законодателями о повторном вызове повесткой для дачи показаний.
https://ria.ru/20240125/tramp-1923285195.html
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в мире, дональд трамп, джо байден, хантер байден
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Хантер Байден
Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы

Экс-советнику Трампа Наварро дали 4 месяца тюрьмы за неуважение к конгрессу

© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Американский суд приговорил бывшего торгового советника Белого дома Питера Наварро к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу, говорится в протоколе заседания.
Наварро, занимавший высокий пост в президентство Дональда Трампа, отказался по повестке явиться для дачи показаний и представить документы парламентской комиссии, которая расследовала штурм Капитолия сторонниками экс-президента 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение победы на выборах его соперника Джо Байдена.
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—"По первому и второму пункту подзащитный приговорен к одновременному отбыванию четырехмесячных сроков заключения. По обоим пунктам назначен штраф в совокупном размере 9,5 тысячи долларов", говорится в протоколе заседания федерального окружного суда по округу Колумбия.
Наварро обжаловал приговор в федеральном апелляционном суде по округу Колумбия.
Обвинение запрашивало для Наварро полгода тюрьмы, федеральное законодательство предписывает карать подобные правонарушения как минимум одним месяцем лишения свободы, передает телеканал NBC.
Привлечение к ответственности за неуважение к конгрессу с перспективой уголовного преследования недавно грозила сыну действующего президента Хантеру Байдену, но тот смог договориться с законодателями о повторном вызове повесткой для дачи показаний.
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