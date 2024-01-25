https://ria.ru/20240125/navarro-1923526287.html

Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы

Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы - РИА Новости, 25.01.2024

Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы

Американский суд приговорил бывшего торгового советника Белого дома Питера Наварро к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу, говорится в протоколе... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T21:59

2024-01-25T21:59

2024-01-25T22:00

в мире

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джо байден

хантер байден

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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Американский суд приговорил бывшего торгового советника Белого дома Питера Наварро к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу, говорится в протоколе заседания.Наварро, занимавший высокий пост в президентство Дональда Трампа, отказался по повестке явиться для дачи показаний и представить документы парламентской комиссии, которая расследовала штурм Капитолия сторонниками экс-президента 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение победы на выборах его соперника Джо Байдена.—"По первому и второму пункту подзащитный приговорен к одновременному отбыванию четырехмесячных сроков заключения. По обоим пунктам назначен штраф в совокупном размере 9,5 тысячи долларов", говорится в протоколе заседания федерального окружного суда по округу Колумбия.Наварро обжаловал приговор в федеральном апелляционном суде по округу Колумбия.Обвинение запрашивало для Наварро полгода тюрьмы, федеральное законодательство предписывает карать подобные правонарушения как минимум одним месяцем лишения свободы, передает телеканал NBC.Привлечение к ответственности за неуважение к конгрессу с перспективой уголовного преследования недавно грозила сыну действующего президента Хантеру Байдену, но тот смог договориться с законодателями о повторном вызове повесткой для дачи показаний.

https://ria.ru/20240125/tramp-1923285195.html

https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

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в мире, дональд трамп, джо байден, хантер байден