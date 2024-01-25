https://ria.ru/20240125/nato-1923423974.html

Посол России в Бельгии сообщил, что каналы общения с НАТО сохранились

Посол России в Бельгии сообщил, что каналы общения с НАТО сохранились - РИА Новости, 25.01.2024

Посол России в Бельгии сообщил, что каналы общения с НАТО сохранились

Между Россией и НАТО сохраняются каналы общения, которые могут быть использованы при необходимости, сообщил посол России в Бельгии Александр Токовинин в эфире... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:26

2024-01-25T14:26

2024-01-25T14:29

в мире

бельгия

россия

нато

александр токовинин

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Между Россией и НАТО сохраняются каналы общения, которые могут быть использованы при необходимости, сообщил посол России в Бельгии Александр Токовинин в эфире телеканала "Россия 24"."Сохраняются каналы общения, которые при необходимости могут быть использованы" - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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Кирилл Волков

в мире, бельгия, россия, нато, александр токовинин