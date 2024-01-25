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Посол России в Бельгии сообщил, что каналы общения с НАТО сохранились - РИА Новости, 25.01.2024
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14:26 25.01.2024 (обновлено: 14:29 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/nato-1923423974.html
Посол России в Бельгии сообщил, что каналы общения с НАТО сохранились
Посол России в Бельгии сообщил, что каналы общения с НАТО сохранились - РИА Новости, 25.01.2024
Посол России в Бельгии сообщил, что каналы общения с НАТО сохранились
Между Россией и НАТО сохраняются каналы общения, которые могут быть использованы при необходимости, сообщил посол России в Бельгии Александр Токовинин в эфире... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:26
2024-01-25T14:29
в мире
бельгия
россия
нато
александр токовинин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Между Россией и НАТО сохраняются каналы общения, которые могут быть использованы при необходимости, сообщил посол России в Бельгии Александр Токовинин в эфире телеканала "Россия 24"."Сохраняются каналы общения, которые при необходимости могут быть использованы" - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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в мире, бельгия, россия, нато, александр токовинин
В мире, Бельгия, Россия, НАТО, Александр Токовинин
Посол России в Бельгии сообщил, что каналы общения с НАТО сохранились

Токовинин: Россия и НАТО при необходимости могут использовать каналы общения

© Фотохост БРИКС | Перейти в медиабанкПосол России в Бельгии Александр Токовинин
Посол России в Бельгии Александр Токовинин
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Посол России в Бельгии Александр Токовинин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Между Россией и НАТО сохраняются каналы общения, которые могут быть использованы при необходимости, сообщил посол России в Бельгии Александр Токовинин в эфире телеканала "Россия 24".
"Сохраняются каналы общения, которые при необходимости могут быть использованы" - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.
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В миреБельгияРоссияНАТОАлександр Токовинин
 
 
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