Рейтинг@Mail.ru
В Китае назвали НАТО ходячей военной машиной, приносящей хаос - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/nato-1923395926.html
В Китае назвали НАТО ходячей военной машиной, приносящей хаос
В Китае назвали НАТО ходячей военной машиной, приносящей хаос - РИА Новости, 25.01.2024
В Китае назвали НАТО ходячей военной машиной, приносящей хаос
НАТО является ходячей военной машиной, которая несет хаос всюду, где бы ни появилась, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:43
2024-01-25T12:43
в мире
китай
у цянь
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693269_0:32:3527:2016_1920x0_80_0_0_5647876374a58a5884d4a25828a7f871.jpg
ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. НАТО является ходячей военной машиной, которая несет хаос всюду, где бы ни появилась, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, вновь утверждал, что альянс носит якобы региональный характер и продолжит оставаться таковым, несмотря на попытки Запада переключить деятельность блока на Азию. Он также добавил, что "не НАТО движется в Азию, а Китай приближается в Африке, Арктике, вопросах контроля за критической инфраструктурой". Все это, по мнению генсека, имеет значение для безопасности НАТО. "Мы обратили внимание на неподобающие заявления генерального секретаря НАТО по поводу Китая. Будучи региональной военной организацией, НАТО развязывала войны и участвовала в них с момента своего создания", - заявил У Цянь. Он отметил, что в последние годы альянс продолжает приближаться к Азиатско-Тихоокеанскому региону, использует несуществующую "китайскую угрозу" для провоцирования блокового противостояния, а также ставит под угрозу региональную безопасность. "Следует сказать, что НАТО — это ходячая "военная машина", и где бы она ни появилась, она всюду несет беспорядки", - указал он. У Цянь призвал НАТО прекратить фабриковать ложь и перестать предпринимать опасные действия, которые вызывают хаос в АТР, а также объективно и рационально относиться к Китаю и развитию китайских вооруженных сил. Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, заявил, что Запад предпринимает попытки переключить деятельность НАТО на Азию, накаляя обстановку и создавая новые военно-политические блоки. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова российского лидера, отметила, что продвижение НАТО в АТР несовместимо с позиционированием НАТО в качестве региональной оборонительной военной организации. Она добавила, что отношения России и Китая принципиально отличаются от создания "мелких кружков" и блоковой конфронтации, чем занимается НАТО.
https://ria.ru/20240125/proval-1923333362.html
https://ria.ru/20240123/belorussiya-1923075648.html
https://ria.ru/20240122/nato-1922679792.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693269_721:724:2485:2047_1920x0_80_0_0_6fb669ee4de309eaf8e9a64a698dc8e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, у цянь, нато
В мире, Китай, У Цянь, НАТО
В Китае назвали НАТО ходячей военной машиной, приносящей хаос

МО Китая назвало НАТО военной машиной, приносящей хаос всюду, где появляется

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. НАТО является ходячей военной машиной, которая несет хаос всюду, где бы ни появилась, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, вновь утверждал, что альянс носит якобы региональный характер и продолжит оставаться таковым, несмотря на попытки Запада переключить деятельность блока на Азию. Он также добавил, что "не НАТО движется в Азию, а Китай приближается в Африке, Арктике, вопросах контроля за критической инфраструктурой". Все это, по мнению генсека, имеет значение для безопасности НАТО.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
"Невероятно". В США заявили о провале плана НАТО против России
05:52
"Мы обратили внимание на неподобающие заявления генерального секретаря НАТО по поводу Китая. Будучи региональной военной организацией, НАТО развязывала войны и участвовала в них с момента своего создания", - заявил У Цянь.
Он отметил, что в последние годы альянс продолжает приближаться к Азиатско-Тихоокеанскому региону, использует несуществующую "китайскую угрозу" для провоцирования блокового противостояния, а также ставит под угрозу региональную безопасность.
"Следует сказать, что НАТО — это ходячая "военная машина", и где бы она ни появилась, она всюду несет беспорядки", - указал он.
Танк M1A3 Abrams армии США во время учений - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Минск обвинил НАТО в нарушении Венского документа о безопасности
23 января, 20:00
У Цянь призвал НАТО прекратить фабриковать ложь и перестать предпринимать опасные действия, которые вызывают хаос в АТР, а также объективно и рационально относиться к Китаю и развитию китайских вооруженных сил.
Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, заявил, что Запад предпринимает попытки переключить деятельность НАТО на Азию, накаляя обстановку и создавая новые военно-политические блоки. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова российского лидера, отметила, что продвижение НАТО в АТР несовместимо с позиционированием НАТО в качестве региональной оборонительной военной организации. Она добавила, что отношения России и Китая принципиально отличаются от создания "мелких кружков" и блоковой конфронтации, чем занимается НАТО.
Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Экс-представитель НАТО в Москве призвал устроить геноцид россиян
22 января, 04:09
 
В миреКитайУ ЦяньНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала