В Китае назвали НАТО ходячей военной машиной, приносящей хаос
МО Китая назвало НАТО военной машиной, приносящей хаос всюду, где появляется
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. НАТО является ходячей военной машиной, которая несет хаос всюду, где бы ни появилась, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, вновь утверждал, что альянс носит якобы региональный характер и продолжит оставаться таковым, несмотря на попытки Запада переключить деятельность блока на Азию. Он также добавил, что "не НАТО движется в Азию, а Китай приближается в Африке, Арктике, вопросах контроля за критической инфраструктурой". Все это, по мнению генсека, имеет значение для безопасности НАТО.
"Мы обратили внимание на неподобающие заявления генерального секретаря НАТО по поводу Китая. Будучи региональной военной организацией, НАТО развязывала войны и участвовала в них с момента своего создания", - заявил У Цянь.
Он отметил, что в последние годы альянс продолжает приближаться к Азиатско-Тихоокеанскому региону, использует несуществующую "китайскую угрозу" для провоцирования блокового противостояния, а также ставит под угрозу региональную безопасность.
"Следует сказать, что НАТО — это ходячая "военная машина", и где бы она ни появилась, она всюду несет беспорядки", - указал он.
У Цянь призвал НАТО прекратить фабриковать ложь и перестать предпринимать опасные действия, которые вызывают хаос в АТР, а также объективно и рационально относиться к Китаю и развитию китайских вооруженных сил.
Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, заявил, что Запад предпринимает попытки переключить деятельность НАТО на Азию, накаляя обстановку и создавая новые военно-политические блоки. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова российского лидера, отметила, что продвижение НАТО в АТР несовместимо с позиционированием НАТО в качестве региональной оборонительной военной организации. Она добавила, что отношения России и Китая принципиально отличаются от создания "мелких кружков" и блоковой конфронтации, чем занимается НАТО.