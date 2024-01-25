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"Русские готовят". Чешский генерал пообещал Киеву очень трудную весну

"Русские готовят". Чешский генерал пообещал Киеву очень трудную весну - РИА Новости, 25.01.2024

"Русские готовят". Чешский генерал пообещал Киеву очень трудную весну

ВСУ будет очень сложно отразить наступление России весной, заявил бывший глава генштаба Чехии генерал армии в отставке Йиржи Шедивы в интервью изданию Forum24. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T06:18

2024-01-25T06:18

2024-01-25T11:06

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. ВСУ будет очень сложно отразить наступление России весной, заявил бывший глава генштаба Чехии генерал армии в отставке Йиржи Шедивы в интервью изданию Forum24."Я думаю, что 2024 год выдастся очень сложным. <...> Видно, как русские готовят фронт. Они постоянно готовят поля сражений, чтобы начать большое наступление в оптимальный для себя момент", — отметил офицер.Шедивы обратил особое внимание на мощные удары российской армии по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Россия планомерно лишает Киев возможности производить боеприпасы и ремонтировать технику, отметил генерал.Кроме того, по мнению экс-главы генштаба Чехии, массовая мобилизация на Украине лишь усугубляет проблемы ВСУ. Необученные украинские призывники столкнутся с опытными солдатами. По мнению генерала, преимущество российской армии в подготовке принесет Киеву "большие проблемы" в случае наступления Москвы."В последнее время они (украинцы. — Прим. ред.) начали выстраивать оборону, но процесс идет медленно, да и запоздало. <...> На мой взгляд, весна будет для Украины очень трудной", — предупредил Шедивы.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в СВО. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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