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"Русские готовят". Чешский генерал пообещал Киеву очень трудную весну - РИА Новости, 25.01.2024
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06:18 25.01.2024 (обновлено: 11:06 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/nastuplenie-1923335113.html
"Русские готовят". Чешский генерал пообещал Киеву очень трудную весну
"Русские готовят". Чешский генерал пообещал Киеву очень трудную весну - РИА Новости, 25.01.2024
"Русские готовят". Чешский генерал пообещал Киеву очень трудную весну
ВСУ будет очень сложно отразить наступление России весной, заявил бывший глава генштаба Чехии генерал армии в отставке Йиржи Шедивы в интервью изданию Forum24. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T06:18
2024-01-25T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
чехия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. ВСУ будет очень сложно отразить наступление России весной, заявил бывший глава генштаба Чехии генерал армии в отставке Йиржи Шедивы в интервью изданию Forum24."Я думаю, что 2024 год выдастся очень сложным. &lt;...&gt; Видно, как русские готовят фронт. Они постоянно готовят поля сражений, чтобы начать большое наступление в оптимальный для себя момент", — отметил офицер.Шедивы обратил особое внимание на мощные удары российской армии по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Россия планомерно лишает Киев возможности производить боеприпасы и ремонтировать технику, отметил генерал.Кроме того, по мнению экс-главы генштаба Чехии, массовая мобилизация на Украине лишь усугубляет проблемы ВСУ. Необученные украинские призывники столкнутся с опытными солдатами. По мнению генерала, преимущество российской армии в подготовке принесет Киеву "большие проблемы" в случае наступления Москвы.&quot;В последнее время они (украинцы. — Прим. ред.) начали выстраивать оборону, но процесс идет медленно, да и запоздало. &lt;...&gt; На мой взгляд, весна будет для Украины очень трудной&quot;, — предупредил Шедивы.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в СВО. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240125/prevoskhodstvo-1923330616.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, чехия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Чехия
"Русские готовят". Чешский генерал пообещал Киеву очень трудную весну

Генерал Шедивы: Украину ждет мощное наступление России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. ВСУ будет очень сложно отразить наступление России весной, заявил бывший глава генштаба Чехии генерал армии в отставке Йиржи Шедивы в интервью изданию Forum24.
"Я думаю, что 2024 год выдастся очень сложным. <...> Видно, как русские готовят фронт. Они постоянно готовят поля сражений, чтобы начать большое наступление в оптимальный для себя момент", — отметил офицер.
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Шедивы обратил особое внимание на мощные удары российской армии по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Россия планомерно лишает Киев возможности производить боеприпасы и ремонтировать технику, отметил генерал.
Кроме того, по мнению экс-главы генштаба Чехии, массовая мобилизация на Украине лишь усугубляет проблемы ВСУ. Необученные украинские призывники столкнутся с опытными солдатами. По мнению генерала, преимущество российской армии в подготовке принесет Киеву "большие проблемы" в случае наступления Москвы.
«

"В последнее время они (украинцы. — Прим. ред.) начали выстраивать оборону, но процесс идет медленно, да и запоздало. <...> На мой взгляд, весна будет для Украины очень трудной", — предупредил Шедивы.

После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в СВО. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЧехия
 
 
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