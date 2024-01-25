"Русские готовят". Чешский генерал пообещал Киеву очень трудную весну
Генерал Шедивы: Украину ждет мощное наступление России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. ВСУ будет очень сложно отразить наступление России весной, заявил бывший глава генштаба Чехии генерал армии в отставке Йиржи Шедивы в интервью изданию Forum24.
"Я думаю, что 2024 год выдастся очень сложным. <...> Видно, как русские готовят фронт. Они постоянно готовят поля сражений, чтобы начать большое наступление в оптимальный для себя момент", — отметил офицер.
Шедивы обратил особое внимание на мощные удары российской армии по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Россия планомерно лишает Киев возможности производить боеприпасы и ремонтировать технику, отметил генерал.
Кроме того, по мнению экс-главы генштаба Чехии, массовая мобилизация на Украине лишь усугубляет проблемы ВСУ. Необученные украинские призывники столкнутся с опытными солдатами. По мнению генерала, преимущество российской армии в подготовке принесет Киеву "большие проблемы" в случае наступления Москвы.
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"В последнее время они (украинцы. — Прим. ред.) начали выстраивать оборону, но процесс идет медленно, да и запоздало. <...> На мой взгляд, весна будет для Украины очень трудной", — предупредил Шедивы.
После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в СВО. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
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