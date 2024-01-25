https://ria.ru/20240125/napadenie-1923392675.html

В Забайкалье мужчина зашел в чужой дом и попытался задушить ребенка

В Забайкалье мужчина зашел в чужой дом и попытался задушить ребенка - РИА Новости, 25.01.2024

В Забайкалье мужчина зашел в чужой дом и попытался задушить ребенка

Пьяный мужчина зашёл в чужой дом в посёлке Амазар Могочинского района Забайкалья и попытался задушить 10-летнего ребёнка, а затем порезал защищающую его мать,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:28

2024-01-25T12:28

2024-01-25T12:28

происшествия

могочинский район

забайкальский край

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ЧИТА, 25 янв - РИА Новости. Пьяный мужчина зашёл в чужой дом в посёлке Амазар Могочинского района Забайкалья и попытался задушить 10-летнего ребёнка, а затем порезал защищающую его мать, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ в Telegram-канале. "23 января в посёлке Амазар подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения зашёл в один из частных домов, где напал на 10-летнего мальчика и попытался его задушить. В этот момент мать ребёнка набросилась на нападавшего и смогла спасти сына. Злоумышленник несколько раз ударил женщину ножом, причинив резаное ранение. Женщина смогла выбежать с сыном из дома и укрыться в доме соседки, а также сообщить о произошедшем в полицию", - говорится в сообщении. В пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю уточнили, что мужчина нанёс поверхностные резаные раны руки и груди женщине. Вред здоровью мальчика не причинен. В ведомстве отметили, что во время мониторинга соцсетей выявили фейк, что мужчина после происшествия якобы напал на забайкальскую школу. "Через некоторое время мужчина зашел в фойе здания школы, где, со слов охранника, хотел согреться. Не совершив никаких противоправных действий, покинул учреждение. Впоследствии был задержан и передан в следственные органы", - пояснили в следственном управлении.

https://ria.ru/20231203/zaderzhanie-1913501366.html

могочинский район

забайкальский край

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происшествия, могочинский район, забайкальский край