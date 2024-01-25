https://ria.ru/20240125/napadenie-1923392675.html
В Забайкалье мужчина зашел в чужой дом и попытался задушить ребенка
В Забайкалье мужчина зашел в чужой дом и попытался задушить ребенка - РИА Новости, 25.01.2024
В Забайкалье мужчина зашел в чужой дом и попытался задушить ребенка
Пьяный мужчина зашёл в чужой дом в посёлке Амазар Могочинского района Забайкалья и попытался задушить 10-летнего ребёнка, а затем порезал защищающую его мать,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:28
2024-01-25T12:28
2024-01-25T12:28
происшествия
могочинский район
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_34:344:3064:2048_1920x0_80_0_0_6a21fb621f68f669ac3aaa6815259b50.jpg
ЧИТА, 25 янв - РИА Новости. Пьяный мужчина зашёл в чужой дом в посёлке Амазар Могочинского района Забайкалья и попытался задушить 10-летнего ребёнка, а затем порезал защищающую его мать, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ в Telegram-канале. "23 января в посёлке Амазар подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения зашёл в один из частных домов, где напал на 10-летнего мальчика и попытался его задушить. В этот момент мать ребёнка набросилась на нападавшего и смогла спасти сына. Злоумышленник несколько раз ударил женщину ножом, причинив резаное ранение. Женщина смогла выбежать с сыном из дома и укрыться в доме соседки, а также сообщить о произошедшем в полицию", - говорится в сообщении. В пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю уточнили, что мужчина нанёс поверхностные резаные раны руки и груди женщине. Вред здоровью мальчика не причинен. В ведомстве отметили, что во время мониторинга соцсетей выявили фейк, что мужчина после происшествия якобы напал на забайкальскую школу. "Через некоторое время мужчина зашел в фойе здания школы, где, со слов охранника, хотел согреться. Не совершив никаких противоправных действий, покинул учреждение. Впоследствии был задержан и передан в следственные органы", - пояснили в следственном управлении.
https://ria.ru/20231203/zaderzhanie-1913501366.html
могочинский район
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_650:256:3040:2048_1920x0_80_0_0_90e1c23a0de0570999f4a20f2a2d8581.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, могочинский район, забайкальский край
Происшествия, Могочинский район, Забайкальский край
В Забайкалье мужчина зашел в чужой дом и попытался задушить ребенка
В Забайкалье пьяный мужчина пытался задушить 10-летнего ребенка
ЧИТА, 25 янв - РИА Новости.
Пьяный мужчина зашёл в чужой дом в посёлке Амазар Могочинского района Забайкалья и попытался задушить 10-летнего ребёнка, а затем порезал защищающую его мать, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ в Telegram-канале
.
"23 января в посёлке Амазар подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения зашёл в один из частных домов, где напал на 10-летнего мальчика и попытался его задушить. В этот момент мать ребёнка набросилась на нападавшего и смогла спасти сына. Злоумышленник несколько раз ударил женщину ножом, причинив резаное ранение. Женщина смогла выбежать с сыном из дома и укрыться в доме соседки, а также сообщить о произошедшем в полицию", - говорится в сообщении.
В пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю
уточнили, что мужчина нанёс поверхностные резаные раны руки и груди женщине. Вред здоровью мальчика не причинен.
В ведомстве отметили, что во время мониторинга соцсетей выявили фейк, что мужчина после происшествия якобы напал на забайкальскую школу. "Через некоторое время мужчина зашел в фойе здания школы, где, со слов охранника, хотел согреться. Не совершив никаких противоправных действий, покинул учреждение. Впоследствии был задержан и передан в следственные органы", - пояснили в следственном управлении.
Полиция задержала самарца, напавшего на женщину с ребенком в лифте