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В центре Москвы пьяный прохожий ударил женщину ножом

В центре Москвы пьяный прохожий ударил женщину ножом - РИА Новости, 25.01.2024

В центре Москвы пьяный прохожий ударил женщину ножом

Нетрезвый хулиган ударил ножом прохожую в центре Москвы - его уже задержали и поместили в СИЗО, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:51

2024-01-25T10:51

2024-01-25T11:19

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Нетрезвый хулиган ударил ножом прохожую в центре Москвы - его уже задержали и поместили в СИЗО, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале. "На улице 2-я Тверская-Ямская злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из хулиганских побуждений, нанес ранее незнакомой женщине удар ножом и толкнул ее", - говорится в сообщении. По информации ведомства, после поножовщины дебошир мужчина скрылся, а потерпевшей потребовалась медицинская помощь. Вскоре 39-летний нападавший был задержан, ему предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия. Суд заключил его под стражу. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.

https://ria.ru/20240109/migrant-1920255768.html

москва

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2024

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москва, происшествия