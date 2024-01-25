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В центре Москвы пьяный прохожий ударил женщину ножом
В центре Москвы пьяный прохожий ударил женщину ножом - РИА Новости, 25.01.2024
В центре Москвы пьяный прохожий ударил женщину ножом
Нетрезвый хулиган ударил ножом прохожую в центре Москвы - его уже задержали и поместили в СИЗО, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:51
2024-01-25T10:51
2024-01-25T11:19
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Нетрезвый хулиган ударил ножом прохожую в центре Москвы - его уже задержали и поместили в СИЗО, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале. "На улице 2-я Тверская-Ямская злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из хулиганских побуждений, нанес ранее незнакомой женщине удар ножом и толкнул ее", - говорится в сообщении. По информации ведомства, после поножовщины дебошир мужчина скрылся, а потерпевшей потребовалась медицинская помощь. Вскоре 39-летний нападавший был задержан, ему предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия. Суд заключил его под стражу. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.
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москва, происшествия
В центре Москвы пьяный прохожий ударил женщину ножом
В Москве задержали пьяного мужчину, ударившего женщину ножом
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости.
Нетрезвый хулиган ударил ножом прохожую в центре Москвы - его уже задержали и поместили в СИЗО, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале
.
"На улице 2-я Тверская-Ямская злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из хулиганских побуждений, нанес ранее незнакомой женщине удар ножом и толкнул ее", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, после поножовщины дебошир мужчина скрылся, а потерпевшей потребовалась медицинская помощь. Вскоре 39-летний нападавший был задержан, ему предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия. Суд заключил его под стражу.
Когда именно произошел инцидент, не уточняется.
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