Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы пьяный прохожий ударил женщину ножом - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 25.01.2024 (обновлено: 11:19 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/napadenie-1923365697.html
В центре Москвы пьяный прохожий ударил женщину ножом
В центре Москвы пьяный прохожий ударил женщину ножом - РИА Новости, 25.01.2024
В центре Москвы пьяный прохожий ударил женщину ножом
Нетрезвый хулиган ударил ножом прохожую в центре Москвы - его уже задержали и поместили в СИЗО, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:51
2024-01-25T11:19
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923364167_28:0:1200:659_1920x0_80_0_0_bfb5f007b35c6d08379b5978551fdfaa.jpg
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Нетрезвый хулиган ударил ножом прохожую в центре Москвы - его уже задержали и поместили в СИЗО, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале. "На улице 2-я Тверская-Ямская злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из хулиганских побуждений, нанес ранее незнакомой женщине удар ножом и толкнул ее", - говорится в сообщении. По информации ведомства, после поножовщины дебошир мужчина скрылся, а потерпевшей потребовалась медицинская помощь. Вскоре 39-летний нападавший был задержан, ему предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия. Суд заключил его под стражу. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.
https://ria.ru/20240109/migrant-1920255768.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923364167_226:0:1105:659_1920x0_80_0_0_9f8006a5e92693c5003ff0a89865971b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия
Москва, Происшествия
В центре Москвы пьяный прохожий ударил женщину ножом

В Москве задержали пьяного мужчину, ударившего женщину ножом

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramКадр видео нападения на женщину в Москве
Кадр видео нападения на женщину в Москве
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Кадр видео нападения на женщину в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Нетрезвый хулиган ударил ножом прохожую в центре Москвы - его уже задержали и поместили в СИЗО, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.
"На улице 2-я Тверская-Ямская злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из хулиганских побуждений, нанес ранее незнакомой женщине удар ножом и толкнул ее", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, после поножовщины дебошир мужчина скрылся, а потерпевшей потребовалась медицинская помощь. Вскоре 39-летний нападавший был задержан, ему предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия. Суд заключил его под стражу.
Когда именно произошел инцидент, не уточняется.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В Москве мигрант напал на девочку и попытался задушить
9 января, 11:30
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала