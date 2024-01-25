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В Москве на четверть возросла раскрываемость киберпреступлений - РИА Новости, 25.01.2024
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16:45 25.01.2024 (обновлено: 17:03 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/moskva-1923460865.html
В Москве на четверть возросла раскрываемость киберпреступлений
В Москве на четверть возросла раскрываемость киберпреступлений - РИА Новости, 25.01.2024
В Москве на четверть возросла раскрываемость киберпреступлений
Московская полиция в 2023 году раскрыла на 24% больше киберпреступлений, сообщили журналистам в пресс-центре МВД России. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:45
2024-01-25T17:03
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московская полиция в 2023 году раскрыла на 24% больше киберпреступлений, сообщили журналистам в пресс-центре МВД России. "Одним из безусловных приоритетов деятельности подразделений столичной полиции в 2023 году стала борьба с преступлениями, совершенными с использованием информационно-коммуникационных технологий. Их количество составляет порядка 45% от всех уголовно наказуемых деяний, при этом по сравнению с предыдущем отчетным периодом раскрыто на 24% больше таких преступлений", - говорится в релизе. В ведомстве отметили, что столичными полицейскими было раскрыто 6874 различных преступлений, "совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ, установлено 2116 активных участников таких групп и два фигуранта, занимающих высшее положение в преступной иерархии". Количество убийств сократилось на 22,3%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 8,8%, изнасилований – на 21,2%. На 24,4% уменьшилось число краж из квартир, на 32% – краж транспортных средств, на 9% – краж с банковских карт, на 30,7% – грабежей, на 25,4% – разбоев. "Гарнизон московской полиции в полном объеме справился с выполнением поставленных задач, что позволило на высоком уровне обеспечить общественный порядок и безопасность жителей и гостей столицы, не допустить осложнения оперативной обстановки", – подчеркнул начальник столичного главка МВД Олег Баранов.По информации ведомства, итоги работы за прошедший год в столичной полиции подводили с участием первого замглавы МВД Александра Горового.
https://ria.ru/20231215/ataki-1916050849.html
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Москва, Россия
В Москве на четверть возросла раскрываемость киберпреступлений

Московская полиция в 2023 году раскрыла на 24% больше киберпреступлений

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московская полиция в 2023 году раскрыла на 24% больше киберпреступлений, сообщили журналистам в пресс-центре МВД России.
"Одним из безусловных приоритетов деятельности подразделений столичной полиции в 2023 году стала борьба с преступлениями, совершенными с использованием информационно-коммуникационных технологий. Их количество составляет порядка 45% от всех уголовно наказуемых деяний, при этом по сравнению с предыдущем отчетным периодом раскрыто на 24% больше таких преступлений", - говорится в релизе.
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В ведомстве отметили, что столичными полицейскими было раскрыто 6874 различных преступлений, "совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ, установлено 2116 активных участников таких групп и два фигуранта, занимающих высшее положение в преступной иерархии".
Количество убийств сократилось на 22,3%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 8,8%, изнасилований – на 21,2%. На 24,4% уменьшилось число краж из квартир, на 32% – краж транспортных средств, на 9% – краж с банковских карт, на 30,7% – грабежей, на 25,4% – разбоев.
"Гарнизон московской полиции в полном объеме справился с выполнением поставленных задач, что позволило на высоком уровне обеспечить общественный порядок и безопасность жителей и гостей столицы, не допустить осложнения оперативной обстановки", – подчеркнул начальник столичного главка МВД Олег Баранов.
По информации ведомства, итоги работы за прошедший год в столичной полиции подводили с участием первого замглавы МВД Александра Горового.
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