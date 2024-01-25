https://ria.ru/20240125/moskva-1923354185.html

Бесплатные бизнес-семинары проведут в Москве

Бесплатные бизнес-семинары проведут в Москве - РИА Новости, 25.01.2024

Бесплатные бизнес-семинары проведут в Москве

Представители малых, средних и крупных предприятий города Москвы смогут поучаствовать в бизнес-семинарах, где узнают о нюансах работы в столице, там можно будет РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:12

2024-01-25T10:12

2024-01-25T10:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Представители малых, средних и крупных предприятий города Москвы смогут поучаствовать в бизнес-семинарах, где узнают о нюансах работы в столице, там можно будет узнать различную информацию: от правил подключения к инженерным сетям до способов получения налоговых льгот, заявил в четверг министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Владислав Овчинский.Мероприятия состоятся с 30 января по 2 апреля текущего года. Форма проведения - как очно, так и онлайн."Ежегодно в Москве открываются примерно 40–50 крупных и средних, а также около 100 малых предприятий. В свою очередь, город создает все условия для комфортного ведения бизнеса: упрощает административные процедуры, вводит дополнительные меры поддержки. Чтобы помочь разобраться в особенностях работы в Москве, мы регулярно проводим семинары, где представители органов власти и эксперты и отвечают на самые популярные вопросы", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что в рамках запланированного цикла пройдет 10 семинаров. Первый состоится 30 января, на нем расскажут про подключение к инженерным сетям Москвы, а также как быстро и просто провести коммуникации к объекту.Все желающие принять участие в бесплатных семинарах для бизнеса могут зарегистрироваться и ознакомиться с расписанием на Инвестпортале Москвы.Ранее Овчинский сообщал, что новая образовательная программа "Инженерия наноматериалов" появилась в рамках направления "Микроэлектроника и фотоника" проекта "Московская техническая школа".

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский