Рейтинг@Mail.ru
Бесплатные бизнес-семинары проведут в Москве - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:12 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/moskva-1923354185.html
Бесплатные бизнес-семинары проведут в Москве
Бесплатные бизнес-семинары проведут в Москве - РИА Новости, 25.01.2024
Бесплатные бизнес-семинары проведут в Москве
Представители малых, средних и крупных предприятий города Москвы смогут поучаствовать в бизнес-семинарах, где узнают о нюансах работы в столице, там можно будет РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:12
2024-01-25T10:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eec0a3b43fbab650627d088e7ec18f9a.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Представители малых, средних и крупных предприятий города Москвы смогут поучаствовать в бизнес-семинарах, где узнают о нюансах работы в столице, там можно будет узнать различную информацию: от правил подключения к инженерным сетям до способов получения налоговых льгот, заявил в четверг министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Владислав Овчинский.Мероприятия состоятся с 30 января по 2 апреля текущего года. Форма проведения - как очно, так и онлайн."Ежегодно в Москве открываются примерно 40–50 крупных и средних, а также около 100 малых предприятий. В свою очередь, город создает все условия для комфортного ведения бизнеса: упрощает административные процедуры, вводит дополнительные меры поддержки. Чтобы помочь разобраться в особенностях работы в Москве, мы регулярно проводим семинары, где представители органов власти и эксперты и отвечают на самые популярные вопросы", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что в рамках запланированного цикла пройдет 10 семинаров. Первый состоится 30 января, на нем расскажут про подключение к инженерным сетям Москвы, а также как быстро и просто провести коммуникации к объекту.Все желающие принять участие в бесплатных семинарах для бизнеса могут зарегистрироваться и ознакомиться с расписанием на Инвестпортале Москвы.Ранее Овчинский сообщал, что новая образовательная программа "Инженерия наноматериалов" появилась в рамках направления "Микроэлектроника и фотоника" проекта "Московская техническая школа".
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_c561365f0e49d31c021d993b671f0a91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Бесплатные бизнес-семинары проведут в Москве

© Фото : Предоставлено пресс-службой ДИППГлава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой ДИПП
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Представители малых, средних и крупных предприятий города Москвы смогут поучаствовать в бизнес-семинарах, где узнают о нюансах работы в столице, там можно будет узнать различную информацию: от правил подключения к инженерным сетям до способов получения налоговых льгот, заявил в четверг министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Владислав Овчинский.
Мероприятия состоятся с 30 января по 2 апреля текущего года. Форма проведения - как очно, так и онлайн.
«
"Ежегодно в Москве открываются примерно 40–50 крупных и средних, а также около 100 малых предприятий. В свою очередь, город создает все условия для комфортного ведения бизнеса: упрощает административные процедуры, вводит дополнительные меры поддержки. Чтобы помочь разобраться в особенностях работы в Москве, мы регулярно проводим семинары, где представители органов власти и эксперты и отвечают на самые популярные вопросы", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Отмечается, что в рамках запланированного цикла пройдет 10 семинаров. Первый состоится 30 января, на нем расскажут про подключение к инженерным сетям Москвы, а также как быстро и просто провести коммуникации к объекту.
Все желающие принять участие в бесплатных семинарах для бизнеса могут зарегистрироваться и ознакомиться с расписанием на Инвестпортале Москвы.
Ранее Овчинский сообщал, что новая образовательная программа "Инженерия наноматериалов" появилась в рамках направления "Микроэлектроника и фотоника" проекта "Московская техническая школа".
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала