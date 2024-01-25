https://ria.ru/20240125/moldaviya-1923321789.html

Шор пообещал продолжить борьбу против прозападного режима в Молдавии

Шор пообещал продолжить борьбу против прозападного режима в Молдавии - РИА Новости, 25.01.2024

Шор пообещал продолжить борьбу против прозападного режима в Молдавии

Молдавский оппозиционер и бизнесмен Илан Шор, чью одноименную оппозиционную партию власти страны объявили антиконституционной, заявил о продолжении борьбы... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T00:37

2024-01-25T00:37

2024-01-25T00:58

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КИШИНЕВ, 25 янв – РИА Новости. Молдавский оппозиционер и бизнесмен Илан Шор, чью одноименную оппозиционную партию власти страны объявили антиконституционной, заявил о продолжении борьбы против прозападного режима. Ранее в среду Агентство государственных услуг Молдавии сообщило, что оппозиционная партия "Шор", находившаяся в процессе ликвидации, была исключена из реестра юридических лиц страны. "Я убежден, что решение режима Санду- PAS (партия "Действие и солидарность" - ПДС) вычеркнуть из государственного реестра юридических лиц партию "Шор" – незаконное и противоправное. Оно абсолютно ничего для нас не значит! Моя команда и сотни тысяч наших сторонников это прекрасно понимают. Мы продолжаем борьбу за справедливость! В Европейский суд по правам человека поданы сотни жалоб по поводу неправомерной ликвидации партии. Все эти заявления уже зарегистрированы и находятся в производстве", - отметил политик в среду вечером в ходе видеообращения в социальных сетях. Шор подчеркнул, что выступает за интеграцию Молдавии в Евразийский экономический союз, а референдум по вступлению в Евросоюз, инициированный президентом Майей Санду, потерпит крах. "Референдум был придуман для того, чтобы дать Санду деньги. Этот референдум – это личный "баттл" мой и Санду. Я не стесняюсь говорить, что против ЕС, потому что Евросоюз – устаревшая модель и ЕС стоит слишком дорого Молдавии. Нам надо посмотреть правде в глаза и сказать, что единственный быстрый и возможный выход – незамедлительное вхождение в ЕАЭС, сближение с Россией и получение дешевых энергоресурсов. Возможность строить в нашей стране предприятий",- сказал политик. В ходе трансляции Шор пообещал, что "скоро возобновятся массовые протесты против Санду и правящей партии". Оппозиция Молдавии с 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. Президент Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских или президентских выборов.

https://ria.ru/20240124/moldaviya-1923161096.html

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в мире, молдавия, россия, майя санду, илан шор, евросоюз