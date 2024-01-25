https://ria.ru/20240125/minirovanie-1923452410.html
В Вологодской области зафиксировали серию ложных сообщений о минировании
В Вологодской области зафиксировали серию ложных сообщений о минировании - РИА Новости, 25.01.2024
В Вологодской области зафиксировали серию ложных сообщений о минировании
Серия сообщений о "минировании" социальных объектов и зданий органов государственной власти зафиксирована в Вологодской области, ни одно из них не... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:08
2024-01-25T16:08
2024-01-25T16:08
происшествия
вологодская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Серия сообщений о "минировании" социальных объектов и зданий органов государственной власти зафиксирована в Вологодской области, ни одно из них не подтвердилось, сообщила пресс-служба врио губернатора региона. "В правоохранительные органы поступила информация о минировании ряда объектов социальной инфраструктуры и органов власти Вологодской области. По результатам необходимых проверок и обследования зданий сообщения о минировании не подтвердились", – говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Лжеминирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20240125/trepova-1923450801.html
вологодская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вологодская область, россия
Происшествия, Вологодская область, Россия
В Вологодской области зафиксировали серию ложных сообщений о минировании
Филимонов: в Вологодской области зафиксировали серию сообщений о минировании