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В Вологодской области зафиксировали серию ложных сообщений о минировании - РИА Новости, 25.01.2024
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16:08 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/minirovanie-1923452410.html
В Вологодской области зафиксировали серию ложных сообщений о минировании
В Вологодской области зафиксировали серию ложных сообщений о минировании - РИА Новости, 25.01.2024
В Вологодской области зафиксировали серию ложных сообщений о минировании
Серия сообщений о "минировании" социальных объектов и зданий органов государственной власти зафиксирована в Вологодской области, ни одно из них не... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:08
2024-01-25T16:08
происшествия
вологодская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Серия сообщений о "минировании" социальных объектов и зданий органов государственной власти зафиксирована в Вологодской области, ни одно из них не подтвердилось, сообщила пресс-служба врио губернатора региона. "В правоохранительные органы поступила информация о минировании ряда объектов социальной инфраструктуры и органов власти Вологодской области. По результатам необходимых проверок и обследования зданий сообщения о минировании не подтвердились", – говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Лжеминирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20240125/trepova-1923450801.html
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происшествия, вологодская область, россия
Происшествия, Вологодская область, Россия
В Вологодской области зафиксировали серию ложных сообщений о минировании

Филимонов: в Вологодской области зафиксировали серию сообщений о минировании

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Серия сообщений о "минировании" социальных объектов и зданий органов государственной власти зафиксирована в Вологодской области, ни одно из них не подтвердилось, сообщила пресс-служба врио губернатора региона.
«
"В правоохранительные органы поступила информация о минировании ряда объектов социальной инфраструктуры и органов власти Вологодской области. По результатам необходимых проверок и обследования зданий сообщения о минировании не подтвердились", – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложных сообщений об актах терроризма.
Лжеминирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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ПроисшествияВологодская областьРоссия
 
 
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