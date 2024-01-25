https://ria.ru/20240125/minirovanie-1923452410.html

В Вологодской области зафиксировали серию ложных сообщений о минировании

В Вологодской области зафиксировали серию ложных сообщений о минировании - РИА Новости, 25.01.2024

В Вологодской области зафиксировали серию ложных сообщений о минировании

Серия сообщений о "минировании" социальных объектов и зданий органов государственной власти зафиксирована в Вологодской области, ни одно из них не... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T16:08

2024-01-25T16:08

2024-01-25T16:08

происшествия

вологодская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Серия сообщений о "минировании" социальных объектов и зданий органов государственной власти зафиксирована в Вологодской области, ни одно из них не подтвердилось, сообщила пресс-служба врио губернатора региона. "В правоохранительные органы поступила информация о минировании ряда объектов социальной инфраструктуры и органов власти Вологодской области. По результатам необходимых проверок и обследования зданий сообщения о минировании не подтвердились", – говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Лжеминирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20240125/trepova-1923450801.html

вологодская область

россия

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происшествия, вологодская область, россия