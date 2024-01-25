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В Новотроицке МЧС начало поиски шести людей под завалами насосной станции
В Новотроицке МЧС начало поиски шести людей под завалами насосной станции - РИА Новости, 25.01.2024
В Новотроицке МЧС начало поиски шести людей под завалами насосной станции
Спасатели ведут поиск шести человек, которые могут находиться под завалами рухнувшей насосной станции в городе Новотроицк Оренбургской области, рассказали РИА... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:20
2024-01-25T11:20
2024-01-25T11:36
происшествия
новотроицк
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оренбургская область
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Спасатели ведут поиск шести человек, которые могут находиться под завалами рухнувшей насосной станции в городе Новотроицк Оренбургской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На данный момент проводится разбор завалов, поиск и спасение людей. По предварительным данным, шесть человек", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на месте происшествия сейчас работают 77 человек и 22 единицы техники. Психологи МЧС России оказывают экстренную помощь пострадавшим.В региональном главке МЧС РФ сообщали, что в результате ЧП один человек погиб и трое пострадали. В городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. По информации источника РИА Новости, станция рухнула во время ремонтных работ.
https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923368429.html
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происшествия, новотроицк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область
Происшествия, Новотроицк, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Оренбургская область
В Новотроицке МЧС начало поиски шести людей под завалами насосной станции
МЧС: в Оренбургской области идут поиски 6 людей под завалами насосной станции