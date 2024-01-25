https://ria.ru/20240125/lolita-1923407251.html

Стало известно, где выступит Лолита после отмены ее концертов

Стало известно, где выступит Лолита после отмены ее концертов - РИА Новости, 25.01.2024

Стало известно, где выступит Лолита после отмены ее концертов

В Чехове пройдет единственное выступление Лолиты Милявской из семи, запланированных в концертном туре артистки по Подмосковью, о чем РИА Новости рассказали... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T16:13

2024-01-25T16:13

2024-01-25T17:06

шоубиз

чехов

люберцы

ступино

"голая вечеринка"

анастасия ивлеева

лолита милявская

знаменитости

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МОСКВА, 25 января — РИА Новости. В Чехове пройдет единственное выступление Лолиты Милявской из семи, запланированных в концертном туре артистки по Подмосковью, о чем РИА Новости рассказали представили площадки. Шоу певицы должно пройти 20 февраля в Культурно-досуговом центре "Дружба". Однако в разговоре представители зала намекнули, что концерт находится под угрозой срыва. "Концерт в графике стоит, но у нас ни рекламы, ни афиш — ничего нет. И билеты потихонечку возвращают, — раскрыли в "Дружбе". — Сейчас продажи билетов на Лолиту практически нет. Скорее всего концерт будет автоматически отменен или перенесен". Помимо Чехова, с 15 по 29 февраля у Лолиты планировались шоу в Раменском, Орехово-Зуеве, Люберцах, Ступино, Коломне и Королеве. РИА Новости связались с кассами этих концертных залов, и выяснили, какие из них отменили, а какие перенесли. Так, во Дворце культуры "Коломна" сообщили, что концерт, который должен был состояться 28 февраля, отменили из-за участия артистки в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. "Отмена в связи с таким ее поведением. Очень много было обращений в Отдел по культуре и туризму [администрации Городского округа Коломна — ред.]. Обращались жены и матери тех, кто воюет", — рассказали представители площадки.По тем же причинам, что и в Коломне, не состоятся выступления в Раменском, Люберцах и Королеве.Во Дворце культуры города Ступино рассказали, что шоу артистки, запланированное на 26 февраля, перенесли на сентябрь. Однако дата пока неизвестна. Билеты на февральское выступление можно сдать в кассы или оставить до осени. Они останутся действительны, если Милявской все-таки разрешат выйти на сцену.В Культурно-досуговом центре "Зимний театр" Орехово-Зуева сообщили, что шоу Лолиты отменено по техническим причинам. На сайте исполнительницы в разделе "Афиша" сейчас по-прежнему продаются билеты на концерты в Чехове, Люберцах и Ступине.При попытке приобрести участие на шоу в других городах на сайте появляется страница с текстом "продажа билетов завершена".В конце декабря Милявская посетила скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор".Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.После этого звездных гостей стали критиковать, требовать отмены их концертов, а крупные компании призвали разорвать с ними рекламные контракты.Знаменитости записали видеообращения, в которых попросили у поклонников прощения за увиденное, включая Милявскую.Несмотря на это, у Лолиты продолжают отменять выступления. Известно, что отменены шоу в Омске и Новосибирске, которые были запланированы на весну 2024 года.

https://ria.ru/20240123/lolita-1922922969.html

https://ria.ru/20240117/lolita-1921798311.html

https://ria.ru/20240124/lolita-1923165480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

чехов, люберцы, ступино, "голая вечеринка", анастасия ивлеева, лолита милявская, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, московская область (подмосковье)