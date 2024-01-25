https://ria.ru/20240125/lodka-1923528750.html

Российские войска в Херсонской области потопили лодку с десантом ВСУ

Российские войска в Херсонской области потопили лодку с десантом ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024

Российские войска в Херсонской области потопили лодку с десантом ВСУ

Российские войска за минувшие сутки нанесли комплексные удары по местам высадки украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, потоплена лодка с... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T22:17

2024-01-25T22:17

2024-01-25T23:17

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

владимир сальдо

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923070188_0:7:3111:1757_1920x0_80_0_0_53a5b76495ecde492210d293a933b79f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки нанесли комплексные удары по местам высадки украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, потоплена лодка с десантом противника, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Артиллеристы уничтожили или разгромили три пункта временной дислокации боевиков, два наблюдательных пункта, два склада, миномёт, потопили лодку с десантом", — написал Сальдо. По его словам, военнослужащие российской группировки войск "Днепр" за минувшие сутки нанесли комплексные удары по местам высадки на левом берегу Днепра, местам сосредоточения личного состава, техники и складирования боеприпасов на правом берегу. "Бомбардировочная, армейская и штурмовая авиация наносили удары по военным объектам украинских нацистов на правобережье. Общие потери врага в личном составе — до 60 боевиков", — подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсонская область , владимир сальдо, россия