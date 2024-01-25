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Российские войска в Херсонской области потопили лодку с десантом ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:17 25.01.2024 (обновлено: 23:17 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/lodka-1923528750.html
Российские войска в Херсонской области потопили лодку с десантом ВСУ
Российские войска в Херсонской области потопили лодку с десантом ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024
Российские войска в Херсонской области потопили лодку с десантом ВСУ
Российские войска за минувшие сутки нанесли комплексные удары по местам высадки украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, потоплена лодка с... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T22:17
2024-01-25T23:17
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
владимир сальдо
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки нанесли комплексные удары по местам высадки украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, потоплена лодка с десантом противника, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Артиллеристы уничтожили или разгромили три пункта временной дислокации боевиков, два наблюдательных пункта, два склада, миномёт, потопили лодку с десантом", — написал Сальдо. По его словам, военнослужащие российской группировки войск "Днепр" за минувшие сутки нанесли комплексные удары по местам высадки на левом берегу Днепра, местам сосредоточения личного состава, техники и складирования боеприпасов на правом берегу. "Бомбардировочная, армейская и штурмовая авиация наносили удары по военным объектам украинских нацистов на правобережье. Общие потери врага в личном составе — до 60 боевиков", — подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html
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в мире, херсонская область , владимир сальдо, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия
Российские войска в Херсонской области потопили лодку с десантом ВСУ

Сальдо: ВС России в Херсонской области потопили лодку с десантом ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки нанесли комплексные удары по местам высадки украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, потоплена лодка с десантом противника, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"Артиллеристы уничтожили или разгромили три пункта временной дислокации боевиков, два наблюдательных пункта, два склада, миномёт, потопили лодку с десантом", — написал Сальдо.
По его словам, военнослужащие российской группировки войск "Днепр" за минувшие сутки нанесли комплексные удары по местам высадки на левом берегу Днепра, местам сосредоточения личного состава, техники и складирования боеприпасов на правом берегу.
«
"Бомбардировочная, армейская и штурмовая авиация наносили удары по военным объектам украинских нацистов на правобережье. Общие потери врага в личном составе — до 60 боевиков", — подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВладимир СальдоРоссия
 
 
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