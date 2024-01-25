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Сергей Цивилев 2024 год объявил Годом молодежи и студентов в Кузбассе - РИА Новости, 25.01.2024
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14:03 25.01.2024 (обновлено: 15:05 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/kuzbass-1923416275.html
Сергей Цивилев 2024 год объявил Годом молодежи и студентов в Кузбассе
Сергей Цивилев 2024 год объявил Годом молодежи и студентов в Кузбассе - РИА Новости, 25.01.2024
Сергей Цивилев 2024 год объявил Годом молодежи и студентов в Кузбассе
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 2024 год объявил в Кузбассе годом молодежи и студентов. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:03
2024-01-25T15:05
кемеровская область
сергей цивилев
владимир путин
россия
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КЕМЕРОВО, 25 янв – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 2024 год объявил в Кузбассе годом молодежи и студентов."Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Мы приняли решение дополнительно объявить его Годом молодежи и студентов в Кузбассе. Это логичное продолжение Года детей, которым в нашем регионе был в 2023-й. Особое внимание будем уделять студенческим семьям, молодым семьям с детьми", — сказал Сергей Цивилев в прямом эфире, посвященном Дню студентов. Глава региона рассказал, что для поддержки семей действуют и федеральные, и региональные программы. О них можно узнать с помощью Социального навигатора Кузбасса.Как сообщили в пресс-службе правительства региона, по поручению губернатора разработают новые меры социальной поддержки молодежи и студентов, в том числе молодых семей. В регионе продолжится создание необходимой инфраструктуры для молодежи — "Добро.Центров", студенческих кампусов в Южно-Кузбасской и Северо-Кузбасской агломерациях. Будут продолжены проекты "Школа 21", "Профессионалитет".
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кемеровская область, сергей цивилев, владимир путин, россия
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Россия

Сергей Цивилев 2024 год объявил Годом молодежи и студентов в Кузбассе

© Фотохост-агентство РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фотохост-агентство РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 25 янв – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 2024 год объявил в Кузбассе годом молодежи и студентов.
"Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Мы приняли решение дополнительно объявить его Годом молодежи и студентов в Кузбассе. Это логичное продолжение Года детей, которым в нашем регионе был в 2023-й. Особое внимание будем уделять студенческим семьям, молодым семьям с детьми", — сказал Сергей Цивилев в прямом эфире, посвященном Дню студентов.
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Глава региона рассказал, что для поддержки семей действуют и федеральные, и региональные программы. О них можно узнать с помощью Социального навигатора Кузбасса.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, по поручению губернатора разработают новые меры социальной поддержки молодежи и студентов, в том числе молодых семей. В регионе продолжится создание необходимой инфраструктуры для молодежи — "Добро.Центров", студенческих кампусов в Южно-Кузбасской и Северо-Кузбасской агломерациях. Будут продолжены проекты "Школа 21", "Профессионалитет".
 
Кемеровская областьСергей ЦивилевВладимир ПутинРоссия
 
 
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