https://ria.ru/20240125/kuzbass-1923416275.html

Сергей Цивилев 2024 год объявил Годом молодежи и студентов в Кузбассе

Сергей Цивилев 2024 год объявил Годом молодежи и студентов в Кузбассе - РИА Новости, 25.01.2024

Сергей Цивилев 2024 год объявил Годом молодежи и студентов в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 2024 год объявил в Кузбассе годом молодежи и студентов. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:03

2024-01-25T14:03

2024-01-25T15:05

кемеровская область

сергей цивилев

владимир путин

россия

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КЕМЕРОВО, 25 янв – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 2024 год объявил в Кузбассе годом молодежи и студентов."Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Мы приняли решение дополнительно объявить его Годом молодежи и студентов в Кузбассе. Это логичное продолжение Года детей, которым в нашем регионе был в 2023-й. Особое внимание будем уделять студенческим семьям, молодым семьям с детьми", — сказал Сергей Цивилев в прямом эфире, посвященном Дню студентов. Глава региона рассказал, что для поддержки семей действуют и федеральные, и региональные программы. О них можно узнать с помощью Социального навигатора Кузбасса.Как сообщили в пресс-службе правительства региона, по поручению губернатора разработают новые меры социальной поддержки молодежи и студентов, в том числе молодых семей. В регионе продолжится создание необходимой инфраструктуры для молодежи — "Добро.Центров", студенческих кампусов в Южно-Кузбасской и Северо-Кузбасской агломерациях. Будут продолжены проекты "Школа 21", "Профессионалитет".

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кемеровская область, сергей цивилев, владимир путин, россия