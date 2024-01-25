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Цивилев предложил дать Кемеровскому институту культуры имя Андрея Панина

Цивилев предложил дать Кемеровскому институту культуры имя Андрея Панина - РИА Новости, 25.01.2024

Цивилев предложил дать Кемеровскому институту культуры имя Андрея Панина

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил присвоить Кемеровскому институту культуры имя Андрея Панина, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:09

2024-01-25T11:09

2024-01-25T11:18

кемерово

кемеровская область

сергей цивилев

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новости культуры

образование - общество

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КЕМЕРОВО, 25 янв – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил присвоить Кемеровскому институту культуры имя Андрея Панина, сообщает пресс-служба правительства региона.В Татьянин день губернатор Сергей Цивилев пообщался со студентами Кемеровского государственного института культуры. На встрече обсудили подготовку к 55-летнему юбилею, который вуз отметит в этом году. 3а это время учреждение подготовило свыше 26 тысяч высококлассных специалистов. "Мы делаем Кузбасс студенческим регионом, привлекаем к нам талантливых ребят, создаем условия для их всестороннего развития. В результате у молодежи появится возможность раскрыть свой потенциал, свои таланты. КемГИК является частью большой и славной истории Кузбасса. Желаю, чтобы у вас рождались новые интересные идеи, творческие проекты и реализовывались здесь, в Кузбассе", — отметил губернатор Сергей Цивилев.Главе региона представили разработки первой в Кузбассе лаборатории по адаптации регионального художественного наследия для людей с нарушением зрения, которая создана на базе КемГИК. Применяемые здесь технологии позволяют максимально точно воссоздавать их тактильные копии. Среди них — миниатюра Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове. Сергей Цивилев предложил студентам обсудить инициативу о присвоении КемГИК имени заслуженного артиста России, почетного гражданина Кемеровской области Андрея Панина. "Мы сейчас стараемся все объекты называть именами тех людей, которые жили на территории Кузбасса, делали все для него. Андрей Панин жил в нашем регионе, учился в этом институте, здесь создали его музей, поэтому будет правильным присвоить вузу имя этого артиста. Ваше мнение очень важно, обсудите и примите окончательное решение", — сказал Сергей Цивилев. Сегодня КемГИК является одним из крупнейших вузов, подведомственных министерству культуры РФ, от Урала до Дальнего Востока. Свыше 2 тысяч студентов обучаются здесь по 23 направлениям и 40 профилям подготовки бакалавриата, по 16 направлениям магистратуры. Также представлены программы аспирантуры, докторантуры, ассистентуры-стажировки, осуществляется предпрофессиональное образование для детей от 5 до 14 лет. В КемГИК ежегодно открываются новые перспективные направления и профили подготовки. В этом учебном году открыты новые направления подготовки бакалавриата: "Менеджмент", "Медиакоммуникации", "Педагогическое образование", "Искусства и гуманитарные науки", "Арт-педагогика" и "Театральное творчество". Кроме того, появились направления магистратуры: "Медиакоммуникации", "Документоведение и архивоведение", "Искусства и гуманитарные науки", "Режиссура театрализованных представлений и праздников", "Хореографическое искусство", "Музыкознание и музыкально-прикладное искусство".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемерово, кемеровская область, сергей цивилев, андрей панин , новости культуры, образование - общество