Цивилев предложил дать Кемеровскому институту культуры имя Андрея Панина
Цивилев предложил назвать Кемеровский институт культуры именем Андрея Панина
© Фото : Администрация Правительства КузбассаВстреча губернатора Кузбасса Сергея Цивилева со студентами Кемеровского государственного института культуры в Татьянин день
Встреча губернатора Кузбасса Сергея Цивилева со студентами Кемеровского государственного института культуры в Татьянин день
КЕМЕРОВО, 25 янв – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил присвоить Кемеровскому институту культуры имя Андрея Панина, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Татьянин день губернатор Сергей Цивилев пообщался со студентами Кемеровского государственного института культуры. На встрече обсудили подготовку к 55-летнему юбилею, который вуз отметит в этом году. 3а это время учреждение подготовило свыше 26 тысяч высококлассных специалистов.
© Фото : Администрация Правительства КузбассаВстреча губернатора Кузбасса Сергея Цивилева со студентами Кемеровского государственного института культуры в Татьянин день
Встреча губернатора Кузбасса Сергея Цивилева со студентами Кемеровского государственного института культуры в Татьянин день
"Мы делаем Кузбасс студенческим регионом, привлекаем к нам талантливых ребят, создаем условия для их всестороннего развития. В результате у молодежи появится возможность раскрыть свой потенциал, свои таланты. КемГИК является частью большой и славной истории Кузбасса. Желаю, чтобы у вас рождались новые интересные идеи, творческие проекты и реализовывались здесь, в Кузбассе", — отметил губернатор Сергей Цивилев.
Главе региона представили разработки первой в Кузбассе лаборатории по адаптации регионального художественного наследия для людей с нарушением зрения, которая создана на базе КемГИК. Применяемые здесь технологии позволяют максимально точно воссоздавать их тактильные копии. Среди них — миниатюра Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове.
Сергей Цивилев предложил студентам обсудить инициативу о присвоении КемГИК имени заслуженного артиста России, почетного гражданина Кемеровской области Андрея Панина.
© Фото : Администрация Правительства КузбассаВстреча губернатора Кузбасса Сергея Цивилева со студентами Кемеровского государственного института культуры в Татьянин день
Встреча губернатора Кузбасса Сергея Цивилева со студентами Кемеровского государственного института культуры в Татьянин день
"Мы сейчас стараемся все объекты называть именами тех людей, которые жили на территории Кузбасса, делали все для него. Андрей Панин жил в нашем регионе, учился в этом институте, здесь создали его музей, поэтому будет правильным присвоить вузу имя этого артиста. Ваше мнение очень важно, обсудите и примите окончательное решение", — сказал Сергей Цивилев.
Сегодня КемГИК является одним из крупнейших вузов, подведомственных министерству культуры РФ, от Урала до Дальнего Востока. Свыше 2 тысяч студентов обучаются здесь по 23 направлениям и 40 профилям подготовки бакалавриата, по 16 направлениям магистратуры. Также представлены программы аспирантуры, докторантуры, ассистентуры-стажировки, осуществляется предпрофессиональное образование для детей от 5 до 14 лет. В КемГИК ежегодно открываются новые перспективные направления и профили подготовки.
В этом учебном году открыты новые направления подготовки бакалавриата: "Менеджмент", "Медиакоммуникации", "Педагогическое образование", "Искусства и гуманитарные науки", "Арт-педагогика" и "Театральное творчество". Кроме того, появились направления магистратуры: "Медиакоммуникации", "Документоведение и архивоведение", "Искусства и гуманитарные науки", "Режиссура театрализованных представлений и праздников", "Хореографическое искусство", "Музыкознание и музыкально-прикладное искусство".
© Фото : Администрация Правительства КузбассаВстреча губернатора Кузбасса Сергея Цивилева со студентами Кемеровского государственного института культуры в Татьянин день
Встреча губернатора Кузбасса Сергея Цивилева со студентами Кемеровского государственного института культуры в Татьянин день