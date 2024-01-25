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Госдеп заявил о непричастности США к крушению Ил-76 под Белгородом - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/krushenie-1923527578.html
Госдеп заявил о непричастности США к крушению Ил-76 под Белгородом
Госдеп заявил о непричастности США к крушению Ил-76 под Белгородом - РИА Новости, 25.01.2024
Госдеп заявил о непричастности США к крушению Ил-76 под Белгородом
США не причастны к крушению Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T22:06
2024-01-25T22:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вячеслав володин
вооруженные силы украины
сша
государственный департамент сша
госдума рф
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США не причастны к крушению Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "Могу с уверенностью сказать, что США никоим образом к этому не причастны", - сказал Патель в ходе брифинга для журналистов. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240125/delo-1923507645.html
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в мире, россия, вячеслав володин, вооруженные силы украины, сша, государственный департамент сша, госдума рф, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вячеслав Володин, Вооруженные силы Украины, США, Государственный департамент США, Госдума РФ, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Госдеп заявил о непричастности США к крушению Ил-76 под Белгородом

Госдеп заявил о непричастности США к крушению Ил-76 с пленными под Белгородом

Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США не причастны к крушению Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
"Могу с уверенностью сказать, что США никоим образом к этому не причастны", - сказал Патель в ходе брифинга для журналистов.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
СК опубликовал первые результаты расследования крушения Ил-76
Вчера, 19:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВячеслав ВолодинВооруженные силы УкраиныСШАГосударственный департамент СШАГосдума РФИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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