https://ria.ru/20240125/krasnodar-1923481984.html

В Краснодаре ребенка в одном подгузнике вывели зимой на улицу

В Краснодаре ребенка в одном подгузнике вывели зимой на улицу - РИА Новости, 25.01.2024

В Краснодаре ребенка в одном подгузнике вывели зимой на улицу

Полиция начала проверку после того, как мужчина прошелся по заснеженным улицам Краснодара, неся ребёнка в одном подгузнике, сообщило городское УМВД в... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:38

2024-01-25T17:38

2024-01-25T17:39

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Полиция начала проверку после того, как мужчина прошелся по заснеженным улицам Краснодара, неся ребёнка в одном подгузнике, сообщило городское УМВД в Telegram-канале. В сети появились фото, где мужчина, сам одетый по погоде, несёт на плечах маленького ребёнка, на котором только подгузник. При этом очевидцы сообщают, что мужчина также натирал ребенка снегом. "На основании выявленной в сети интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены личности мужчины и ребенка, проверено состояние несовершеннолетнего, действиям данного гражданина будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении. По данным синоптиков, сегодня в Краснодаре не выше +6 градусов.

https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920871505.html

краснодар

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2024

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происшествия, краснодар