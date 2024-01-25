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Костромская область продемонстрировала рост промышленного производства - РИА Новости, 25.01.2024
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Костромская область
Костромская область
 
15:57 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/kostroma-1923448895.html
Костромская область продемонстрировала рост промышленного производства
Костромская область продемонстрировала рост промышленного производства - РИА Новости, 25.01.2024
Костромская область продемонстрировала рост промышленного производства
Индекс промышленного производства Костромской области по итогам 11 месяцев 2023 года составил 106,9%, что на 9,9% больше аналогичного показателя годом ранее,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:57
2024-01-25T15:57
костромская область
костромская область
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КОСТРОМА, 25 янв – РИА Новости. Индекс промышленного производства Костромской области по итогам 11 месяцев 2023 года составил 106,9%, что на 9,9% больше аналогичного показателя годом ранее, сообщает департамент экономического развития региона. "В январе-ноябре 2023 году экономика Костромской области показала уверенный рост по ряду направлений. Индекс промышленного производства составил 106,9%. По отношению к ноябрю предыдущего года показатель вырос на 9,9%", - говорится в сообщении. По данным департамента, интенсивный рост за 11 месяцев в сравнении с аналогичным периодом годом ранее показали обрабатывающие производства, увеличив объемы выпуска продукции на 12,9%. Так, рост отмечен в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (в 6,7 раза), электрического оборудования (в 2,3 раза), прочих транспортных средств и оборудования (+46,9%). От 20% до 30% увеличился выпуск машин и оборудования, не включенных в другие группировки, мебели, химических веществ и химических продуктов, прочих готовых (в том числе ювелирных) изделий. Растущие показатели демонстрируют и ряд других сфер. В сырьевом секторе в 1,6 раза выросли объемы добычи строительных песков, на 12,2% - щебня. Также увеличились показатели в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, добычей полезных ископаемых, информирует департамент экономического развития. "По оценкам экспертов, росту способствовали адресные меры государственной поддержки отраслей, помощь предприятиям с переориентацией на работу с новыми рынками, реализация госзаказа и другие меры", - говорится в сообщении. Отмечается, что предприятия сохранили коллективы, освоили выпуск новой продукции, продолжили расширять контакты и выстраивать отношения с новыми деловыми партнерами, в том числе на внешних рынках.
https://ria.ru/20240116/zavod-1921696334.html
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костромская область
Костромская область, Костромская область

Костромская область продемонстрировала рост промышленного производства

© РИА Новости / Анна СкудаеваПамятник Юрию Долгорукому в Костроме
Памятник Юрию Долгорукому в Костроме - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Анна Скудаева
Памятник Юрию Долгорукому в Костроме. Архивное фото
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КОСТРОМА, 25 янв – РИА Новости. Индекс промышленного производства Костромской области по итогам 11 месяцев 2023 года составил 106,9%, что на 9,9% больше аналогичного показателя годом ранее, сообщает департамент экономического развития региона.
"В январе-ноябре 2023 году экономика Костромской области показала уверенный рост по ряду направлений. Индекс промышленного производства составил 106,9%. По отношению к ноябрю предыдущего года показатель вырос на 9,9%", - говорится в сообщении.
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По данным департамента, интенсивный рост за 11 месяцев в сравнении с аналогичным периодом годом ранее показали обрабатывающие производства, увеличив объемы выпуска продукции на 12,9%. Так, рост отмечен в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (в 6,7 раза), электрического оборудования (в 2,3 раза), прочих транспортных средств и оборудования (+46,9%).
От 20% до 30% увеличился выпуск машин и оборудования, не включенных в другие группировки, мебели, химических веществ и химических продуктов, прочих готовых (в том числе ювелирных) изделий. Растущие показатели демонстрируют и ряд других сфер.
В сырьевом секторе в 1,6 раза выросли объемы добычи строительных песков, на 12,2% - щебня. Также увеличились показатели в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, добычей полезных ископаемых, информирует департамент экономического развития.
"По оценкам экспертов, росту способствовали адресные меры государственной поддержки отраслей, помощь предприятиям с переориентацией на работу с новыми рынками, реализация госзаказа и другие меры", - говорится в сообщении. Отмечается, что предприятия сохранили коллективы, освоили выпуск новой продукции, продолжили расширять контакты и выстраивать отношения с новыми деловыми партнерами, в том числе на внешних рынках.
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