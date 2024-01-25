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Военные КНР сопроводили корабль США при проходе через Тайваньский пролив
Военные КНР сопроводили корабль США при проходе через Тайваньский пролив - РИА Новости, 25.01.2024
Военные КНР сопроводили корабль США при проходе через Тайваньский пролив
Военные КНР сопроводили американский эсминец USS John Finn во время его прохода через Тайваньский пролив, сообщил официальный представитель Восточной зоны... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T05:59
2024-01-25T05:59
2024-01-25T05:59
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ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Военные КНР сопроводили американский эсминец USS John Finn во время его прохода через Тайваньский пролив, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И. Как отмечается в заявлении, эскадренный миноносец США USS John Finn 24 января прошел через Тайваньский пролив. "Восточная зона боевого командования НОАК в соответствии с законом и правилами организовала войска для сопровождения и наблюдения за американским военным кораблем на всем маршруте следования", - говорится в заявлении Ши И, опубликованном в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat. В заявлении подчеркивается, что в последнее время вооруженные силы США "неоднократно осуществляли провокационные действия и злонамеренно подрывали региональный мир и стабильность". Отмечается, что китайские военные сохраняют высокую степень боевой готовности, чтобы решительно защищать государственный суверенитет и безопасность, а также региональную стабильность. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240124/tayvan-1923110096.html
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в мире, китай, сша, тайвань, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, США, Тайвань, Народно-освободительная армия Китая
Военные КНР сопроводили корабль США при проходе через Тайваньский пролив
Военные КНР сопроводили эсминец США при проходе через Тайваньский пролив
ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Военные КНР сопроводили американский эсминец USS John Finn во время его прохода через Тайваньский пролив, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
Как отмечается в заявлении, эскадренный миноносец США
USS John Finn 24 января прошел через Тайваньский пролив.
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"Восточная зона боевого командования НОАК в соответствии с законом и правилами организовала войска для сопровождения и наблюдения за американским военным кораблем на всем маршруте следования", - говорится в заявлении Ши И, опубликованном в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.
В заявлении подчеркивается, что в последнее время вооруженные силы США "неоднократно осуществляли провокационные действия и злонамеренно подрывали региональный мир и стабильность".
Отмечается, что китайские военные сохраняют высокую степень боевой готовности, чтобы решительно защищать государственный суверенитет и безопасность, а также региональную стабильность.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань
. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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