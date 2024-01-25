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Белгородцы получат компенсацию за поврежденные авто при обстреле ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/kompensatsiya-1923483610.html
Белгородцы получат компенсацию за поврежденные авто при обстреле ВСУ
Белгородцы получат компенсацию за поврежденные авто при обстреле ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024
Белгородцы получат компенсацию за поврежденные авто при обстреле ВСУ
Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в ближайшее время компенсации будут выплачены порядка 540 собственникам автомобилей, пострадавшим от украинских... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:43
2024-01-25T17:43
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
валентин демидов
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в ближайшее время компенсации будут выплачены порядка 540 собственникам автомобилей, пострадавшим от украинских обстрелов города, а для остальных планируется завершить выплаты до конца текущего месяца. "На сегодняшний день у нас восстановлено, либо компенсацию получили, 462 владельца поврежденных автотранспортных средств. Еще документы на 77 машин мы подготовили сегодня, и они переданы к оплате. Таким образом порядка 540 повреждённых автотранспортных средств владельцы получат компенсацию уже в ближайшее время", - сказал Демидов журналистам. По его словам, общее число поврежденных автомобилей на данный момент составляет 732. Однако благодаря оперативности работы экспертов, процесс решения всех вопросов, связанных с оставшимися автомобилями, идет достаточно быстро. Мэр подчеркнул, что все работы и документы планируется завершить до конца этого месяца. В мэрии уточнили, что сумма компенсаций за 539 автомобилей составила 121,9 миллиона рублей. По ее данным, в списке на выплату есть позиции, которые требуют отсрочки по объективным причинам, таким как отсутствие собственников в городе, необходимость проведения детальной оценки, решение спорных вопросов. Специалист по оценке транспортных средств Антон Мазур рассказал журналистам, что есть порядка 50 автомобилей, которые требуют детального осмотра для выявления скрытых повреждений. "Две группы специалистов общей численностью 15 человек работают по осмотру и оценке повреждений. В среднем у нас выходит оценить от 30 до 50 машин в день", - добавил оценщик. Днем 30 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам.
https://ria.ru/20240119/bryansk-1922403295.html
https://ria.ru/20240119/kompensatsii-1922349786.html
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белгород, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Белгородцы получат компенсацию за поврежденные авто при обстреле ВСУ

Демидов: белгородцы получат компенсацию за поврежденные авто при обстреле ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия ночных обстрелов в Белгороде
Последствия ночных обстрелов в Белгороде - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия ночных обстрелов в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в ближайшее время компенсации будут выплачены порядка 540 собственникам автомобилей, пострадавшим от украинских обстрелов города, а для остальных планируется завершить выплаты до конца текущего месяца.
"На сегодняшний день у нас восстановлено, либо компенсацию получили, 462 владельца поврежденных автотранспортных средств. Еще документы на 77 машин мы подготовили сегодня, и они переданы к оплате. Таким образом порядка 540 повреждённых автотранспортных средств владельцы получат компенсацию уже в ближайшее время", - сказал Демидов журналистам.
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По его словам, общее число поврежденных автомобилей на данный момент составляет 732. Однако благодаря оперативности работы экспертов, процесс решения всех вопросов, связанных с оставшимися автомобилями, идет достаточно быстро. Мэр подчеркнул, что все работы и документы планируется завершить до конца этого месяца.
В мэрии уточнили, что сумма компенсаций за 539 автомобилей составила 121,9 миллиона рублей. По ее данным, в списке на выплату есть позиции, которые требуют отсрочки по объективным причинам, таким как отсутствие собственников в городе, необходимость проведения детальной оценки, решение спорных вопросов.
Специалист по оценке транспортных средств Антон Мазур рассказал журналистам, что есть порядка 50 автомобилей, которые требуют детального осмотра для выявления скрытых повреждений.
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"Две группы специалистов общей численностью 15 человек работают по осмотру и оценке повреждений. В среднем у нас выходит оценить от 30 до 50 машин в день", - добавил оценщик.
Днем 30 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьВалентин ДемидовВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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