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Программу капремонта многоэтажек в Краснодарском крае продлили до 2082 года - РИА Новости, 25.01.2024
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Краснодарский край
 
18:24 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/kapremont-1923492404.html
Программу капремонта многоэтажек в Краснодарском крае продлили до 2082 года
Программу капремонта многоэтажек в Краснодарском крае продлили до 2082 года - РИА Новости, 25.01.2024
Программу капремонта многоэтажек в Краснодарском крае продлили до 2082 года
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края продлили региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов на 40 лет - до 2082 года,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:24
2024-01-25T18:24
краснодарский край
общество
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края продлили региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов на 40 лет - до 2082 года, сообщили в пресс-службе парламента. "Последним периодом, в котором планируется проведение капитального ремонта, являются 2041-2043 годы. Поправками предлагается продлить программу еще на 40 лет, до 2082 года", - говорится в сообщении. По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслава Шапошника, эта мера позволит не нарушить максимальный межремонтный срок продолжительностью в 60 лет для многоквартирных домов, которые были включены в программу в 2022 году. Депутаты приняли закон сразу в двух чтениях. "Увеличение срока действия программы - мера, призванная оптимизировать процессы в данной сфере. Такое решение позволит улучшить процессы планирования и организацию проведения ремонтных работ во всех многоквартирных жилых домах, вне зависимости от сроков введения их в эксплуатацию", – отметил председатель парламента Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20231208/raskhody-1914678201.html
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общество, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край
Программу капремонта многоэтажек в Краснодарском крае продлили до 2082 года

Программу капремонта многоэтажек в Краснодарском крае продлили до 2082 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Краснодар
Вид на город Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края продлили региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов на 40 лет - до 2082 года, сообщили в пресс-службе парламента.
"Последним периодом, в котором планируется проведение капитального ремонта, являются 2041-2043 годы. Поправками предлагается продлить программу еще на 40 лет, до 2082 года", - говорится в сообщении.
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По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслава Шапошника, эта мера позволит не нарушить максимальный межремонтный срок продолжительностью в 60 лет для многоквартирных домов, которые были включены в программу в 2022 году. Депутаты приняли закон сразу в двух чтениях.
"Увеличение срока действия программы - мера, призванная оптимизировать процессы в данной сфере. Такое решение позволит улучшить процессы планирования и организацию проведения ремонтных работ во всех многоквартирных жилых домах, вне зависимости от сроков введения их в эксплуатацию", – отметил председатель парламента Юрий Бурлачко.
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