https://ria.ru/20240125/kapremont-1923492404.html

Программу капремонта многоэтажек в Краснодарском крае продлили до 2082 года

Программу капремонта многоэтажек в Краснодарском крае продлили до 2082 года - РИА Новости, 25.01.2024

Программу капремонта многоэтажек в Краснодарском крае продлили до 2082 года

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края продлили региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов на 40 лет - до 2082 года,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T18:24

2024-01-25T18:24

2024-01-25T18:24

краснодарский край

общество

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края продлили региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов на 40 лет - до 2082 года, сообщили в пресс-службе парламента. "Последним периодом, в котором планируется проведение капитального ремонта, являются 2041-2043 годы. Поправками предлагается продлить программу еще на 40 лет, до 2082 года", - говорится в сообщении. По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслава Шапошника, эта мера позволит не нарушить максимальный межремонтный срок продолжительностью в 60 лет для многоквартирных домов, которые были включены в программу в 2022 году. Депутаты приняли закон сразу в двух чтениях. "Увеличение срока действия программы - мера, призванная оптимизировать процессы в данной сфере. Такое решение позволит улучшить процессы планирования и организацию проведения ремонтных работ во всех многоквартирных жилых домах, вне зависимости от сроков введения их в эксплуатацию", – отметил председатель парламента Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20231208/raskhody-1914678201.html

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общество, краснодарский край