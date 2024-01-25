https://ria.ru/20240125/irak-1923477764.html

Ирак объявил об успехе переговоров с США по коалиции против ИГ*

Ирак объявил об успехе переговоров с США по коалиции против ИГ* - РИА Новости, 25.01.2024

Ирак объявил об успехе переговоров с США по коалиции против ИГ*

Ирак объявил об успехе переговоров с США относительно пребывании международной коалиции по борьбе с терроризмом в стране и договоренности о создании высшего... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:26

2024-01-25T17:26

2024-01-25T17:59

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ДОХА, 25 янв - РИА Новости. Ирак объявил об успехе переговоров с США относительно пребывании международной коалиции по борьбе с терроризмом в стране и договоренности о создании высшего военного комитета для оценки угрозы террористической организации ИГ* (запрещена в РФ)."Министерство иностранных дел Ирака сообщает об успехе переговоров между правительствами Ирака и США, которые начались в августе 2023 года и завершились договоренностью о необходимости создания высшего военного комитета на уровне рабочих групп для оценки угрозы и опасности террористической организации ИГ*", - отмечается в сообщении МИД Ирака для Иракского агентства новостей (INA).Как пояснили в министерстве, "речь идет о том, чтобы сформулировать конкретный и четкий график, в котором будет указана продолжительность присутствия советников международной коалиции в Ираке, а также начать постепенное сокращение числа ее советников в Ираке и завершение военной миссии коалиции против ИГ*".МИД указал, что "обе стороны выразили поддержку работе комитета, договорились облегчить его задачи и воздерживаться от всего, что может препятствовать или задерживать его работу".При этом МИД Ирака подтвердил приверженность его властей "обеспечению безопасности советников международной коалиции в период переговоров во всех частях страны, а также поддержанию стабильности и предотвращению эскалации в соответствии с обязательствами правительства, которые оно взяло на себя перед народом".* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240124/irak-1923160987.html

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