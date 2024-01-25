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Ирак объявил об успехе переговоров с США по коалиции против ИГ* - РИА Новости, 25.01.2024
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17:26 25.01.2024 (обновлено: 17:59 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/irak-1923477764.html
Ирак объявил об успехе переговоров с США по коалиции против ИГ*
Ирак объявил об успехе переговоров с США по коалиции против ИГ* - РИА Новости, 25.01.2024
Ирак объявил об успехе переговоров с США по коалиции против ИГ*
Ирак объявил об успехе переговоров с США относительно пребывании международной коалиции по борьбе с терроризмом в стране и договоренности о создании высшего... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:26
2024-01-25T17:59
в мире
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ДОХА, 25 янв - РИА Новости. Ирак объявил об успехе переговоров с США относительно пребывании международной коалиции по борьбе с терроризмом в стране и договоренности о создании высшего военного комитета для оценки угрозы террористической организации ИГ* (запрещена в РФ).&quot;Министерство иностранных дел Ирака сообщает об успехе переговоров между правительствами Ирака и США, которые начались в августе 2023 года и завершились договоренностью о необходимости создания высшего военного комитета на уровне рабочих групп для оценки угрозы и опасности террористической организации ИГ*&quot;, - отмечается в сообщении МИД Ирака для Иракского агентства новостей (INA).Как пояснили в министерстве, "речь идет о том, чтобы сформулировать конкретный и четкий график, в котором будет указана продолжительность присутствия советников международной коалиции в Ираке, а также начать постепенное сокращение числа ее советников в Ираке и завершение военной миссии коалиции против ИГ*".МИД указал, что "обе стороны выразили поддержку работе комитета, договорились облегчить его задачи и воздерживаться от всего, что может препятствовать или задерживать его работу".При этом МИД Ирака подтвердил приверженность его властей "обеспечению безопасности советников международной коалиции в период переговоров во всех частях страны, а также поддержанию стабильности и предотвращению эскалации в соответствии с обязательствами правительства, которые оно взяло на себя перед народом".* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, ирак, сша, россия
В мире, Ирак, США, Россия
Ирак объявил об успехе переговоров с США по коалиции против ИГ*

МИД Ирака объявил об успехе переговоров с США по созданию коалиции против ИГ

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
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ДОХА, 25 янв - РИА Новости. Ирак объявил об успехе переговоров с США относительно пребывании международной коалиции по борьбе с терроризмом в стране и договоренности о создании высшего военного комитета для оценки угрозы террористической организации ИГ* (запрещена в РФ).
«

"Министерство иностранных дел Ирака сообщает об успехе переговоров между правительствами Ирака и США, которые начались в августе 2023 года и завершились договоренностью о необходимости создания высшего военного комитета на уровне рабочих групп для оценки угрозы и опасности террористической организации ИГ*", - отмечается в сообщении МИД Ирака для Иракского агентства новостей (INA).

Как пояснили в министерстве, "речь идет о том, чтобы сформулировать конкретный и четкий график, в котором будет указана продолжительность присутствия советников международной коалиции в Ираке, а также начать постепенное сокращение числа ее советников в Ираке и завершение военной миссии коалиции против ИГ*".
МИД указал, что "обе стороны выразили поддержку работе комитета, договорились облегчить его задачи и воздерживаться от всего, что может препятствовать или задерживать его работу".
При этом МИД Ирака подтвердил приверженность его властей "обеспечению безопасности советников международной коалиции в период переговоров во всех частях страны, а также поддержанию стабильности и предотвращению эскалации в соответствии с обязательствами правительства, которые оно взяло на себя перед народом".
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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