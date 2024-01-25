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Индия проводит независимую внешнюю политику, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2024
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16:08 25.01.2024 (обновлено: 16:31 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/indiya-1923452196.html
Индия проводит независимую внешнюю политику, заявил Путин
Индия проводит независимую внешнюю политику, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2024
Индия проводит независимую внешнюю политику, заявил Путин
Индия проводит независимую внешнюю политику, что непросто в нынешнем мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:08
2024-01-25T16:31
индия
в мире
владимир путин
россия
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Индия проводит независимую внешнюю политику, что непросто в нынешнем мире, заявил президент РФ Владимир Путин.Рабочая поездка Путина в Калининград началась с Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, где глава государства встретился с учащимися вузов Калининградской области."Индия проводит независимую внешнюю политику, что непросто в современном мире. Но Индия с полуторамиллиардным населением имеет на это право", - сказал Путин на встрече, отвечая на вопрос студента из Индии.Он отметил, что это дает России возможность прогнозировать действия партнеров на среднесрочную и отдаленную перспективу и дает гарантии того, что страна-партнер не будет "принимать решения, которые даже не соответствуют ее национальным интересам".Глава государства также указал на то, что с Индией у России хорошие отношения, и напомнил, что самой крупной иностранной инвестицией в экономику Индии пришли из РФ - компания "Роснефть" вложила 23 миллиарда долларов в приобретение нефтеперерабатывающего завода и сети заправок."У них планы есть еще на будущее, они хотят строить завод там", - добавил Путин.Сотрудничество стран развивается не только в сфере энергетики и технологий, но и в сфере научных разработок, медицины, фармацевтики, также рассказал он."Вообще, Индия развивается удивительными темпами. Рост ВВП Индии - 7,7%, это один из самых высоких темпов развития экономики, роста экономики в мире", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240125/dilomy-1923453312.html
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индия, в мире, владимир путин, россия, калининград
Индия, В мире, Владимир Путин, Россия, Калининград
Индия проводит независимую внешнюю политику, заявил Путин

Путин: Индия проводит независимую внешнюю политику, что непросто в нынешнем мире

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Индия проводит независимую внешнюю политику, что непросто в нынешнем мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
Рабочая поездка Путина в Калининград началась с Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, где глава государства встретился с учащимися вузов Калининградской области.
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград. 25 января 2024 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Путин: России и Индии нужно решить вопрос о взаимном признании дипломов
16:12
"Индия проводит независимую внешнюю политику, что непросто в современном мире. Но Индия с полуторамиллиардным населением имеет на это право", - сказал Путин на встрече, отвечая на вопрос студента из Индии.
Он отметил, что это дает России возможность прогнозировать действия партнеров на среднесрочную и отдаленную перспективу и дает гарантии того, что страна-партнер не будет "принимать решения, которые даже не соответствуют ее национальным интересам".
Глава государства также указал на то, что с Индией у России хорошие отношения, и напомнил, что самой крупной иностранной инвестицией в экономику Индии пришли из РФ - компания "Роснефть" вложила 23 миллиарда долларов в приобретение нефтеперерабатывающего завода и сети заправок.
«
"У них планы есть еще на будущее, они хотят строить завод там", - добавил Путин.
Сотрудничество стран развивается не только в сфере энергетики и технологий, но и в сфере научных разработок, медицины, фармацевтики, также рассказал он.
"Вообще, Индия развивается удивительными темпами. Рост ВВП Индии - 7,7%, это один из самых высоких темпов развития экономики, роста экономики в мире", - сказал Путин.
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