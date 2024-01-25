https://ria.ru/20240125/indiya-1923452196.html

Индия проводит независимую внешнюю политику, заявил Путин

Индия проводит независимую внешнюю политику, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2024

Индия проводит независимую внешнюю политику, заявил Путин

Индия проводит независимую внешнюю политику, что непросто в нынешнем мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T16:08

2024-01-25T16:08

2024-01-25T16:31

индия

в мире

владимир путин

россия

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Индия проводит независимую внешнюю политику, что непросто в нынешнем мире, заявил президент РФ Владимир Путин.Рабочая поездка Путина в Калининград началась с Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, где глава государства встретился с учащимися вузов Калининградской области."Индия проводит независимую внешнюю политику, что непросто в современном мире. Но Индия с полуторамиллиардным населением имеет на это право", - сказал Путин на встрече, отвечая на вопрос студента из Индии.Он отметил, что это дает России возможность прогнозировать действия партнеров на среднесрочную и отдаленную перспективу и дает гарантии того, что страна-партнер не будет "принимать решения, которые даже не соответствуют ее национальным интересам".Глава государства также указал на то, что с Индией у России хорошие отношения, и напомнил, что самой крупной иностранной инвестицией в экономику Индии пришли из РФ - компания "Роснефть" вложила 23 миллиарда долларов в приобретение нефтеперерабатывающего завода и сети заправок."У них планы есть еще на будущее, они хотят строить завод там", - добавил Путин.Сотрудничество стран развивается не только в сфере энергетики и технологий, но и в сфере научных разработок, медицины, фармацевтики, также рассказал он."Вообще, Индия развивается удивительными темпами. Рост ВВП Индии - 7,7%, это один из самых высоких темпов развития экономики, роста экономики в мире", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240125/dilomy-1923453312.html

https://ria.ru/20240122/torgovlya-1922683658.html

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индия, в мире, владимир путин, россия, калининград